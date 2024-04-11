Россия потребовала экстрадиции уроженца Дагестана по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

11 апреля 2024, 17:36

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Уроженец Дагестана Абубакар Абакаров задержан в Болгарии по делу о стрельбе в башне "Око" на территории делового центра "Москва-Сити". Россия добивается экстрадиции Абакарова.

"Кавказский узел" писал, что 17 ноября 2017 года шесть человек получили ранения в результате стрельбы на территории делового центра "Москва-Сити". Один из раненых позднее умер. Уголовные дела о хулиганстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия были возбуждены в отношении уроженцев Дагестана, бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Еще один участник конфликта, Саид Асадулаев, который после инцидента три года скрывался от следствия, но был арестован, обвинен в хулиганстве с применением оружия.

Согласно версии обвинения, Исмаилов, Хамидов и "сопровождавшие их не менее 10 вооруженных лиц" находились на праздничном мероприятии в ресторане башни "Око", где "вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками". Конфликт перерос в перестрелку. По версии гособвинения, Магомед Исмаилов, руководивший на тот момент охраной совладельца башни Гавриила Юшваева, возглавлял группу земляков из Дагестана, нападавших на сотрудников Росгвардии. Он также завладел оружием одного из силовиков, который был тяжело ранен в ходе перестрелки. Эльдар Хамидов, по версии прокуратуры, активно способствовал развязыванию конфликта, а затем стрелял и в самой башне. Оба получили длительные сроки: Магомедов был приговорен к 16 годам лишения свободы, а Исмаилов - к 15.

44-летний Абубакар Абакаров — уроженец дагестанского села Учкент, бывший охранник бизнесмена Гавриила Юшваева. Он был последним из находившихся в розыске участников перестрелки в башне "Око". После перестрелки он скрылся, длительное время проживал на Украине, а потом переехал в Европу. Абакаров находился в международном розыске и был задержан по ордеру "Интерпола", сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Кикбоксер Саид Асадулаев, который после инцидента в "Москва-Сити" три года скрывался от следствия, был признан виновным в хулиганстве и осужден на четыре года лишения свободы, сообщило издание.