Арарат Мирзоян. Фото: https://www.mfa.am/ru/press-releases/2021/08/23/Congratulatory_messages/11039

09 апреля 2024, 10:23

Ереван проигнорировал заседание Совета руководителей внешнеполитических ведомств стран СНГ

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, запланированном на 12 апреля в Минске.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел (МИД) Армении Ани Бадалян, глава МИД Арарат Мирзоян не буде принимать участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

"В ответ на ваш запрос: министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ 12 апреля в Минске", – привело сегодня издание Aravot.am слова пресс-секретаря.

"Кавказский узел" также писал, что ранее глава МИД Армении назвал США и Евросоюз основными партнерами страны, при этом исключив "внешнеполитический поворот" и вступление в НАТО. 5 апреля премьер-министр Армении в Брюсселе договорился о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США, в том числе в сферах экономики, энергетики и политических реформ. Армянские политики приветствовали европейский вектор развития страны и заявили о необходимости минимизировать зависимость от России. МИД России заявил, что Запад пытается втянуть Армению в "геополитическое противостояние".

Напомним, власти Армении усилили прозападный курс страны после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. Ереван высказал угрозы прекратить участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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Автор: "Кавказский узел"

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