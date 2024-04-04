Родственник оппозиционера Сахиба Мамедзаде отпущен из полиции

04 апреля 2024, 23:32

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Амрах Исмайлов, задержанный после публичного выступления в поддержку своего арестованного родственника Сахиба Мамедзаде, был отпущен из полиции спустя пять часов после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 76-летний Амрах Исмайлов был задержан сегодня в Дашкесанском районе Азербайджана. Родные связали задержание мужчины с его выступлением в поддержку Сахиба Мамедзаде, арестованного по делу о наркотиках.

18 марта глава отделения партии Народного фронта Азербайджана в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Затем Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков и был арестован на четыре месяца. Активист отверг обвинение и заявил, что наркотики ему подбросили силовики.

Амрах Исмайлов спустя пять часов после задержания был отпущен из полиции без составления протокола, об этом сам он после освобождения сообщил корреспонденту «Кавказского узла».

«Меня остановили сегодня, когда я ехал на своем тракторе на пост полиции на выезде из Дашкесана, под предлогом того, что я управлял транспортным средством «будучи нетрезвом состоянии». Я им сказал, что не пил. Они сначала продержали на посту. Потом повезли в отдел полиции. В конечном итоге разобрались, убедились, что я был трезв, и отпустили меня», - рассказал Исмайлов.

На вопрос, расспрашивали ли его в полиции об арестованном родственнике, оппозиционере Мамедзаде, Исмайлов ответил отрицательно. От более детальных комментариев он воздержался.

Представители пресс-службы МВД оказались не доступны для комментариев о причинах задержания Амраха Исмайлова.

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