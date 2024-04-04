04 апреля 2024, 16:27

Родственник активиста Мамедзаде задержан в Азербайджане

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Активист партии Народного фронта Амрах Исмайлов задержан в Дашкесанском районе Азербайджана, сообщили в партии. Родные связали задержание 76-летнего мужчины с его выступлением в поддержку Сахиба Мамедзаде, арестованного по делу о наркотиках.

Как писал "Кавказский узел", Сахиб Мамедзаде арестован на четыре месяца по делу о незаконном обороте наркотиков. Мамедзаде отверг обвинение и заявил, что наркотики ему подбросили силовики. Сестра Мамедзаде рассказала, что силовики нанесли ей травмы при избиении во время задержания ее брата. 1 апреля апелляционный суд оставил его под стражей.

18 марта глава отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Дашкесанском районе Сахиб Мамедзаде был избит людьми в масках после остановки на полицейском посту и увезен в неизвестном направлении. Сестра Мамедзаде, сидевшая с ним в грузовике, попыталась снять происходящее на видео, но у нее отобрали телефон, рассказал глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. Мамедзаде стал подозреваемым по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Член Дашкесанского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Амрах Исмайлов был задержан сегодня около полудня (11.00 мск). Он является родственником арестованного 18 марта по обвинению в незаконном обороте наркотиков главы Дашкесанского районного отделения партии Сахиба Мамедзаде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе партии.

Сестра Мамедзаде Таджира Мамедова рассказала о подробностях задержания Исмайлова. "Амрах Исмайлов - муж нашей тети. Его сегодня задержали около полудня, когда ехал на своем тракторе в направлении пастбища в Хошбулаге. Дядю Амраха задержали на том же посту, что и моего брата Сахиба 18 марта. Амраха Исмайлова обвинили в управлении трактором в нетрезвом состоянии. Но это неправда. Его задержали очевидно за то, что накануне он выступил в защиту Сахиба перед собравшимися его сторонниками возле апелляционного суда в Гяндже. Мы сильно беспокоимся за дядю Амраха, он пожилой человек, ему 76 лет", - сказала Мамедова.

Сам Исмайлов подтвердил свое задержание. "Меня остановили, высадили из трактора. Сейчас я нахожусь на полицейском посту на выезде из Дашкесана. Я не знаю, что они собираются делать со мной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД Азербайджана воздержались от комментариев, пообещав предоставить информацию позднее.

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Примечание:

"Суд в Азербайджане досрочно снял условное наказание с журналиста", "Правозащитники сочли необоснованным отказ МВД выдать Керимли загранпаспорт", "Защита назвала необъективным суд над азербайджанским журналистом Оруджевым".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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