03 апреля 2024, 05:02

Военнослужащий из Назрани убит на Украине

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В Назрани похоронен военнослужащий Ахмет Халухоев, убитый в ходе спецоперации на Украине. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 53 жителей Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 9 марта стало известно о том, что в зоне проведения спецоперации на Украине убит Анзор Албогачиев из Назрановского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 52 жителей Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В Ингушетии похоронен военнослужащий Ахмет Халухоев, который был убит в ходе спецоперации на Украине, сообщило правительство республики в своем телеграм-канале 2 апреля.

По данным властей, Халухоеву было 52 года, он служил стрелком-сапером 2 штурмового отделения штурмовой роты мотострелкового батальона. Похоронен он в Назрани.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 53 жителей Ингушетии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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