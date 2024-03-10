10 марта 2024, 10:02

Военнослужащий из Ингушетии погиб на Украине

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Анзор Албогачиев из Назрановского района погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 52 жителей Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что на Украине погиб Заурбек Евлоев. Он стал, по меньшей мере, 51-м жителем Ингушетии, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Житель села Гази-Юрт Назрановского района Анзор Албогачиев погиб на Украине, он награжден медалью "За Отвагу". Власти района установили в родном селе Албогачиева билборд в память о нем, сообщил 4 марта в своем телеграм-канале ингушский филиал фонда "Защитники Отечества".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 52 жителей Ингушетии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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