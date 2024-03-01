В сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии прошли похороны Багаудина Гандалоева. Cкриншот видео https://serdalo.ru/v-ingusetii-poxoronili-geroya-svo-bagaudina-gandaloeva

01 марта 2024, 13:56

Ингушский военнослужащий убит на Украине

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Военнослужащий Заурбек Евлоев погиб в военной операции на Украине, сообщило Народное собрание Ингушетии. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 51 ингушского бойца.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля в селе Сагопши прошли похороны Багаудина Гандалоева, погибшего в военной операции на Украине, на них присутствовали члены правительства и народного собрания Ингушетии. Таким образом, была подтверждена гибель в военной операции не менее 50 бойцов из Ингушетии.

В селе Плиево прошли похороны военнослужащего Заурбека Евлоева, погибшего в военной операции на Украине, сообщило Народное собрание Ингушетии.

"Правительственная делегация в составе первого вице-премьера Магомеда Евлоева, депутатов Народного собрания, а также представителей органов исполнительной власти региона побывали на похоронах", - говорится в публикации, размещенной 28 февраля в телеграм-канале Народного собрания.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 51 бойца из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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