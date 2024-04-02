Результат доследования дела Цкаева обнадежил вдову погибшего

02 апреля 2024, 18:26

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Начальник отделения полиции в Кабардино-Балкарии Казбек Казбеков заподозрен в злоупотреблении полномочиями в связи с делом о смерти Владимира Цкаева. Вдова Цкаева надеется, что он предстанет перед судом. Журналист Заур Фарниев усомнился в перспективах уголовного преследования Казбекова, а его коллега Руслан Тотров уверен, есть все основания привлечь силовика к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти после допроса в отделе полиции владикавказца Владимира Цкаева возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений. 31 июля 2023 года Верховный суд Северной Осетии смягчил условия и срок ареста бывшим силовикам Алану Хохоеву, Георгию Цомаеву, Шоте Майсурадзе и Сослану Ситохову обвиняемым по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева после допроса в отделе полиции.

В настоящее время дело Цкаева находится на доследовании в Следственном комитете, сообщила вдова Владимира Цкаева Земфира.

Казбек Казбеков проходит по делу подозреваемым, по информации Следкома, ему вменяют часть 3 статьи 285 УК РФ, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Земфиры Цкаевой, обрадовалась этой новости, так как изначально Казбек Казбеков проходил в деле в качестве свидетеля, хотя в октябре 2015 года он был заместителем начальника полиции по оперативной работе управления МВД по Владикавказу.

Она уверена, что Казбеков знал о том, что происходит в отделе и напомнила, что изначально требовала привлечь к ответственности руководящий состав Иристонского РОВД. "Как можно было провести его, замначальника в статусе свидетеля?"- задает она вопрос.

Казбеков видел Цкаева в отделе полиции, что он был здоров, не избит, сказала Земфира Цкаева. По ее словам, она не сомневается, что его привлекут к уголовной ответственности.

Политический журналист Руслан Тотров считает, что роль Казбека Казбекова и Роберта Наниева была недооценена. "Еще четыре с лишним года назад в разгар судебного процесса я писал о том, что роль Казбека Казбекова, а также Роберта Наниева, бывшего замначальника полиции- двух самых высокопоставленных полицейских чинов, находившихся тем вечером и ночью в здании Иристонского ОВД, сильно недооценена. Во время следствия и основного дела Казбеков утверждал, что он действительно находился там. Довольно сложно было бы это отрицать, учитывая записи камер видеонаблюдения. Но при этом Казбеков, чей кабинет между прочим располагался в прямом смысле слова в метрах от того помещения, в котором пытали Владимира Цкаева, утверждал, что ничего не слышал, ни о каких подозрительных активностях в здании ОВД осведомлен не был. При этом интересно, что существует распечатка телефонного разговора между Казбековым и Ситоховым, и не одного, а трех или даже четырех в течение той злополучной ночи", - указал он.

По его словам, как следует из материалов дела, Ситохов отчитывался Казбекову о состоянии Цкаева, рассказывал, что Цкаев уже очень физически плох и наотрез отказывался изначально вызывать "скорую". "Казбеков с самого начала прекрасно знал, что происходит. Я беру на себя смелость и ответственность утверждать, что он знал единомоментно о том, что Владимира Цкаева пытают. Мы имеем дело с тем, что называется «business as usual», то есть, это работа как обычно в полицейском участке, по крайней мере, тех лет. Они сами говорили о том, что они с Цкаевым именно работают. То есть, пытки- это работа. Поэтому, Казбеков, я так полагаю, столкнулся с чем-то совершенно обыденным", - считает Тотров.

Он подчеркнул, что Казбеков не давал никаких указаний пытать Цкаева, по крайней мере, тому нет документальных подтверждений, сказал Тотров. "Но то, что он не сделал ничего для того, чтобы предотвратить экзекуцию и инициировать своевременное оказание умирающему человеку медицинской помощи, уже достаточно для уголовного дела, безусловно", - уверен журналист.

Казбек Казбеков и Роберт Наниев – это два самых высоких полицейских чина, находившихся в здании ОВД в тот момент и на них лежит огромная ответственность за то, что их подчиненные забрали жизнь невиновного человека, считает он.

По словам журналиста Заура Фарниева, появление Казбека Казбекова в уголовном деле Цкаева стало для него неожиданностью , потому что по истечении такого времени - с 2015 года, когда уже суд прошел, появление новых фигурантов это очень маловероятный сценарий.

"Казбека Казбекова только подозревают, никаких обвинений ему не предъявлено, соответственно, никакой меры пресечения тоже не избрано. Мне кажется, это ничем не закончится. В то же время, когда мы разговаривали с Земфирой (Цкаевой), она уверена, что он окажется на скамье подсудимых. Роль Казбека Казбекова, который на тот момент исполнял обязанности заместителя начальника РОВД, в принципе, не совсем понятна. Известно только то, что в материалах уголовного дела есть расшифровка телефонной записи его разговора с Сосланом Ситоховым, одним из осужденных полицейских, где Ситохов докладывает Казбекову о том, что у них есть без сознания Цкаев и при этом, Казбеков просит его отвезти Цкаева в больницу, на что Ситохов отвечает отказом. Помимо этого, я ни о каких материалах в уголовном деле в отношении Казбекова не знаю", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Следствие по делу о его смерти длилось более двух лет. По мнению его вдовы Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

"Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

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