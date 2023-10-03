Суд вернул дело о смерти Цкаева в прокуратуру

03 октября 2023, 13:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело о смерти владикавказца Владимира Цкаева после допроса в отделе полиции возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений.

Как информировал "Кавказский узел", 31 июля Верховный суд Северной Осетии смягчил условия и срок ареста бывшим силовикам Алану Хохоеву, Георгию Цомаеву, Шоте Майсурадзе и Сослану Ситохову обвиняемым по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева после допроса в отделе полиции.

Суд вернул в прокуратуру дело о смерти Владимира Цкаева для устранения выявленных нарушений в ходе предварительного следствия, поскольку они препятствуют рассмотрению дела судом, передал сегодня телеграм-канал "Сапа 15".

Также суд продлил срок содержания под стражей Цомаеву, Майсурадзе, Хохоеву на три месяца, до 3 января. Ситохову срок домашнего ареста продлен на тот же срок.

Кроме того, суд считает, что действия Сослана Ситохова необходимо квалифицировать как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, сообщило сегодня издание "Основа News".

Напомним, Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Следствие по делу о его смерти длилось более двух лет. По мнению его вдовы Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

"Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.