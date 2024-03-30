Жители Армении рассказали о своих традициях празднования Пасхи

30 марта 2024, 23:13

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Праздничную литургию накануне Пасхи отслужили сегодня в церквях Армянской Апостольской церкви. На Пасху после похода в церковь в Армении принято уносить с собой в дом зажженную свечу, устраивать "битву яиц" и проводить время с семьей за столом, рассказали жители Еревана.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году празднование Пасхи в Нагорном Карабахе прошло в условиях блокады.

Армянская Апостольская Церковь в этом году празднует Пасху 31 марта. Сегодня вечером во всех церквях страны отслужили праздничную литургию, затем - прошла церемония зажжения свеч (Чрагалуйс).Пасхе предшествовал Великий Пост, продолжающийся семь недель. Последняя неделя - Страстная неделя, символизирующая последние дни земной жизни Христа. В Ереване по центральным улицам прошло шествие с лампадами "Благая весть Святого Воскресения", организованное ААЦ, передал корреспондент "Кавказского узла".

Тавушская Епархия пригласила верующих отметить Пасху в церкви Святой Богоматери в селе Воскепар. После литургии и пасхальной молитвы, как сообщается на странице Тавушской Епархии, была организована традиционная пасхальная игра с разбиванием яиц.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил осенью 2023 года, что восемь сел Азербайджана должны быть освобождены Арменией. 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

Арцахская Епархия ААЦ сделала послание в связи с праздником Пасхи, в котором отмечается, что "праздник Святого Воскресения учит нас, что мы можем пережить страдания, мучения и боль, но достичь самого блаженного и вечного блага". "Трудности нужно рассматривать не как наказание, а как испытание и возможность стремиться и достичь большего. И в этом контексте мы должны увидеть и возвращение родного Арцаха, которое может быть осуществлено через многие трудности, но это будет счастливым достижением для всех нас", - говорится в послании Арцахской Епархии.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с Пасхой, зачитав Псалом 25.

Прихожане церкви приветствовали друг друга со словами "Христос воскрес! - Благословенно Воскресение Христово!", а после церемонии зажжения свечей уносили с собой в дом зажженную свечу.

Дома, по традиции накрывают праздничный стол. "Мы красим яйца, потом играем в игру "битва яиц", когда разбивают их острым концом. Мы для себя решаем, кто выигрывает, тот будет самым счастливым в этом году", - отметила жительница Еревана Карине Шахназарян.

В церкви на Чрагалуйс Карине не смогла присутствовать, но планирует 31 марта принять участие в Пасхальной литургии.

Пасха - семейный праздник и для жительницы Армении Дианы Багрян. "Мы собираемся всей семьей, накрываем на стол и празднуем один из светлых праздников. На столе у нас обязательно рыба, сладкий плов, крашеные яйца, зелень, вино, кулич и сладости с сухофруктами и изюмом", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пасху в Армении называют "Затик"За день до Пасхи в церквях совершается Литургия Сочельника с особой традицией зажжения свечей – Чрагалуйс. Непосредственно в день праздника утром в храмах служится Пасхальная заутреня и проходит обряд освящения четырех сторон света – Андастан. Затем служится Божественная Литургия. Пасху в Армении в основном празднуют в кругу самых близких. Традиционные армянские пасхальные блюда несут в себе глубокий смысл страстей и Воскресения Христова. Так, рыба, выпечка и вино — знаки Тайной вечери — трапезы, которую совершил Христос в четверг, незадолго до Распятия со своими двенадцатью учениками, указано в сообщении на сайте Армянского музея Москвы.

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