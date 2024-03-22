Стало известно о задержании студентки на избирательном участке во Владикавказе

22 марта 2024, 11:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики во Владикавказе задержали студентку на избирательном участке в последний день голосования на президентских выборах после того, как она опустила в урну бюллетень с пацифистской фразой.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Моздоке молодая женщина залила йодом списки избирателей. Инцидент не повлиял на процесс голосования, а испорчен оказался лишь угол списка, сообщили в избиркоме. Жительница Моздока пыталась вылить жидкость на бюллетени, но в итоге испортила список избирателей и была задержана, сообщили в полиции.

19-летняя студентка Амина была задержана во Владикавказе после порчи бюллетеня, сообщает сегодня издание Astra.

Инцидент, по данным издания, произошел в последний день голосования, 17 марта. Девушка написала в бюллетене пацифистскую фразу, после чего опустила его в урну, но была задержана и доставлена в отдел полиции.

"Там Амина, в свою очередь, написала заявление о том, что полицейский выволок ее за руку из кабинки, причинив ей боль. Проверяют и студентку, и полицейского", - говорится в публикации.

МВД по Северной Осетии с 17 марта по 11.27 мск 22 марта не сообщало на своем сайте об этом инциденте на избирательном участке, о задержании студентки и о проверке по ее заявлению.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.