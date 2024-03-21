Приговор трем Свидетелям Иеговы* из Ахтубинска оставлен в силе

21 марта 2024, 06:59

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Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе приговор Астраханского областного суда, приговорившего Свидетелей Иеговы* из Ахтубинска Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко к семи годам заключения каждого, признав их виновными в экстремизме.

Как информировал "Кавказский узел", 7 ноября 2023 года стало известно, что осужденные по обвинению в экстремизме Свидетели Иеговы* из Ахтубинска Сергей Королев, Сергей Косьяненко и Ринат Кирамов этапированы в разные колонии.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе приговор суда предыдущей инстанции, который приговорил к семи годам заключения каждого из Свидетелей Иеговы* – Сергея Королева, Рината Кирамова и Сергея Косьяненко, передало 20 марта "ОВД Инфо"**.

Все трое признаны виновными в организации деятельности и финансировании экстремистской организации. 31 августа 2023 года Астраханский областной суд оставил в силе приговор суда в Ахтубинске, отмечается в сообщении на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

Комментариев от представителей Королева, Кирамова и Косьяненко не поступало.

Напомним, по версии следствия, с июля 2017 года по ноябрь 2021 года Королев, Кирамов и Косьяненко были старейшинами Свидетелей Иеговы* на территории Ахтубинского района и Знаменска. Следователи считают, что после того, как организация Свидетели Иеговы* была запрещена, они продолжили проводить собрания, распространяли экстремистскую литературу, "вербовали" жителей и собирали деньги под видом пожертвований.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их

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