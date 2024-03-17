17 марта 2024, 21:02

Давление на наблюдателей и вбросы бюллетеней зафиксированы на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе третьего дня голосования в регионах Южного федерального округа зафиксированы жалобы на вбросы бюллетеней, нарушение тайны голосования и нападение на наблюдателя. По данным проекта "Карта нарушений", поступило 142 сообщения о нарушениях в ходе предвыборной кампании и во время голосования. 

Как писал «Кавказский узел», ко второму дню голосования на выборах президента России в Южном федеральном округе зафиксировано 114 нарушений в ходе предвыборной кампании и во время голосования. Наибольшее количество жалоб поступило из Краснодарского края. 

Наблюдатели, члены комиссий и избиратели в третий день голосования на выборах президента России продолжили сообщать о нарушениях, следует из данных, опубликованных к 21:00 мск на сайте «Карта нарушений», который ведет движение «Голос»*. 

В третий день голосования из Краснодарского края поступили сообщения о помехах работе наблюдателей, вбросах. Всего к 20:40 мск поступило 119 сообщений о нарушениях на выборах на Кубани в ходе предвыборной кампании и дней голосования. 

Так, на избирательном участке 2224 в Краснодаре, где была 16 марта в урне для голосования обнаружена пачка бюллетеней, совершено нападение на наблюдателя Наталью Филиппову. С целью помешать ей вести съемку к ней применил физическую силу неизвестный мужчина. Он схватил Наталью, пытался вырвать технику и вывести ее из помещения избирательной комиссии.

Как следует из приложенного к публикации видео, мужчина на участке возмущался тем, что наблюдатель снимала его, рядом стоял сотрудник полиции. Разговор между ними шел на повышенных тонах. После чего женщина закричала: «Не трогайте меня!» На втором видео видно, что на полу в избиркоме лежит человек, рядом стоят двое мужчин. При этом одна из женщин активно мешала снимать происходящее. 

Член избиркома проинформировал, что в станице Григорьевской Северского района на УИК 4116 в избирательной урне обнаружены пачки бюллетеней. По этому поводу подана жалоба. 

На участке 2337 в Краснодаре избиратель сообщил о помехах передвижению наблюдателей по участку. Член комиссии с правом решающего голоса Анна Григорьева подала жалобу в избирком на отказ председателя УИК на участке 1010 в Горячем Ключе предоставить ей возможность изучить списки избирателей. 

Поступали жалобы и на нарушение тайны голосования. Так, избиратель сообщил, что на участке 2341 сотрудница Росгвардии стоит рядом с урной для голосования и пытается рассмотреть отметки в бюллетенях. К публикации приложено видео, на котором видно, что после того, как избиратель опустил бюллетень, она наклоняется к урне. На участке 6502 в Сочи камера расположена прямо над кабинками для голосования, следует из жалобы другого избирателя. 

В Волгоградской области зафиксировано 11 нарушений, в частности, наблюдатель также жаловался на наличие камеры прямо в кабинке для голосования на участке 724 в Краснооктябрьском районе Волгограда. 

Жалобы на 10 нарушений в период предвыборной кампании и во время голосования поступили из Ростовской области. В частности, сегодня избиратель пожаловался на вмешательство в избирательный процесс, опубликовав размещенные в студенческом чате призывы представителей одного из техникумов не ходить на участки 17 марта в период с 11 до 15 мск 17 марта. 

В Астрахани зафиксированы два нарушения в период предвыборной кампании. Из Калмыкии и Адыгеи сообщений о нарушениях не поступало, следует из данных на сайте проекта. 

Таким образом, общее число зафиксированных нарушений в Южном федеральном округе составило 142.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд арестовал Руслана Хубаева после его заявления о вбросе бюллетеней", "Аналитики поспорили о мотивах совершения попыток испортить бюллетени на юге России", "Жительница Волжского стала подозреваемой по делу о попытке испортить бюллетени".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 марта 2024, 20:11

17 марта 2024, 19:40

17 марта 2024, 19:15

17 марта 2024, 18:17

17 марта 2024, 17:45

  • Наблюдения в четырех городах СКФО показали отсутствие очередей на избирательных участках

    Активность избирателей на некоторых участках в Нальчике выросла на третий день голосования, в Махачкале она незначительно увеличилась во второй день, а на участках во Владикавказе и Пятигорске все три дня не наблюдалось наплыва избирателей, следует из наблюдений корреспондентов "Кавказского узла", посетивших одни и те же участки во все дни голосования около полудня.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи