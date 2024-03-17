Давление на наблюдателей и вбросы бюллетеней зафиксированы на юге России

17 марта 2024, 21:02

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В ходе третьего дня голосования в регионах Южного федерального округа зафиксированы жалобы на вбросы бюллетеней, нарушение тайны голосования и нападение на наблюдателя. По данным проекта "Карта нарушений", поступило 142 сообщения о нарушениях в ходе предвыборной кампании и во время голосования.

Как писал «Кавказский узел», ко второму дню голосования на выборах президента России в Южном федеральном округе зафиксировано 114 нарушений в ходе предвыборной кампании и во время голосования. Наибольшее количество жалоб поступило из Краснодарского края.

Наблюдатели, члены комиссий и избиратели в третий день голосования на выборах президента России продолжили сообщать о нарушениях, следует из данных, опубликованных к 21:00 мск на сайте «Карта нарушений», который ведет движение «Голос»*.

В третий день голосования из Краснодарского края поступили сообщения о помехах работе наблюдателей, вбросах. Всего к 20:40 мск поступило 119 сообщений о нарушениях на выборах на Кубани в ходе предвыборной кампании и дней голосования.

Так, на избирательном участке 2224 в Краснодаре, где была 16 марта в урне для голосования обнаружена пачка бюллетеней, совершено нападение на наблюдателя Наталью Филиппову. С целью помешать ей вести съемку к ней применил физическую силу неизвестный мужчина. Он схватил Наталью, пытался вырвать технику и вывести ее из помещения избирательной комиссии.

Как следует из приложенного к публикации видео, мужчина на участке возмущался тем, что наблюдатель снимала его, рядом стоял сотрудник полиции. Разговор между ними шел на повышенных тонах. После чего женщина закричала: «Не трогайте меня!» На втором видео видно, что на полу в избиркоме лежит человек, рядом стоят двое мужчин. При этом одна из женщин активно мешала снимать происходящее.

Член избиркома проинформировал, что в станице Григорьевской Северского района на УИК 4116 в избирательной урне обнаружены пачки бюллетеней. По этому поводу подана жалоба.

На участке 2337 в Краснодаре избиратель сообщил о помехах передвижению наблюдателей по участку. Член комиссии с правом решающего голоса Анна Григорьева подала жалобу в избирком на отказ председателя УИК на участке 1010 в Горячем Ключе предоставить ей возможность изучить списки избирателей.

Поступали жалобы и на нарушение тайны голосования. Так, избиратель сообщил, что на участке 2341 сотрудница Росгвардии стоит рядом с урной для голосования и пытается рассмотреть отметки в бюллетенях. К публикации приложено видео, на котором видно, что после того, как избиратель опустил бюллетень, она наклоняется к урне. На участке 6502 в Сочи камера расположена прямо над кабинками для голосования, следует из жалобы другого избирателя.

В Волгоградской области зафиксировано 11 нарушений, в частности, наблюдатель также жаловался на наличие камеры прямо в кабинке для голосования на участке 724 в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Жалобы на 10 нарушений в период предвыборной кампании и во время голосования поступили из Ростовской области. В частности, сегодня избиратель пожаловался на вмешательство в избирательный процесс, опубликовав размещенные в студенческом чате призывы представителей одного из техникумов не ходить на участки 17 марта в период с 11 до 15 мск 17 марта.

В Астрахани зафиксированы два нарушения в период предвыборной кампании. Из Калмыкии и Адыгеи сообщений о нарушениях не поступало, следует из данных на сайте проекта.

Таким образом, общее число зафиксированных нарушений в Южном федеральном округе составило 142.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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