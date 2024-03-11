Активисты подвергли критике продление карантинного режима в Азербайджане

11 марта 2024, 12:27

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Карантинный режим, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен до 1 июля, постановил сегодня кабмин Азербайджана. Это решение принято лишь затем, чтобы оставить закрытыми сухопутные границы, указали активисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2023 года кабмин Азербайджана продлил еще на три месяца, до 2 апреля 2024 года, карантинный режим, введенный в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

В марте 2023 года власти Азербайджана смягчили антиковидные ограничения. В частности, было решено, что у пассажиров прибывающих в страну самолетов не будут требовать ковид-паспорта. Также были смягчены ограничения на посещение торговых центров, ресторанов, гостиниц и праздничных мероприятий. Кроме того, ковид-паспорт с марта 2023 года не требуется для посещения праздничных мероприятий, спортивных и оздоровительных объектов, торговых центров, ресторанов и кафе, гостиниц и других мест.

Действие особого карантинного режима продлено до 06.00 [05 мск] 1 июля, постановление об этом подписал сегодня премьер-министр Али Асадов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы правительства Азербайджана.

Он не пояснил причины продления карантинного режима, отметив, что до 1 июля по-прежнему будут закрытыми сухопутными границы со всеми соседними странами.

Оперативный штаб при правительстве в последнее время предоставляет лишь ежемесячную статистику новых случаев заражения коронавирусом. Последние данные были обнародованы за февраль. В прошлом месяце было выявлено 514 новых случаев заражения, 513 человек выздоровели после лечения, 28 человек скончались.

По данным на 29 февраля, в стране было 114 больных COVID-19, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель оперштаба.

В правительстве упорно не хотят отменять карантинный режим, и единственная причина тому – намерение сохранять закрытыми сухопутными границы, считает глава Центра исследований «Республика», член политкомитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

"Очевидно, в условиях геополитической турбулентности в нашем и окрестных регионах, открытые границы повышают риски и угрозы безопасности, проникновения религиозного радикализма с различных направлений, роста нелегальной миграции, в том числе в целях транзита через Азербайджан в Европу. Даже в условиях закрытых границ периодически задерживаются нелегальные мигранты из стран Среднего Востока, пытающиеся проникнуть в Азербайджан для последующей переправки в Грузию и Европу. Конечно, вопросы безопасности важны, но нельзя же бесконечно оставлять границы закрытыми. Надо уже наконец адаптировать систему безопасности и охраны границ к новым условиям", - высказал мнение Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает необоснованным сохранение границ закрытыми. "Власти внятных разъяснений продления карантинного режима и сохранения границ закрытыми не приводят. С одной стороны, авиакомпания "АЗАЛ" рапортует о «рекордном» росте пассажиропотока через аэропорты страны, а с другой - оставляют закрытыми границы для автомобильного, железнодорожного и пешего перехода. Возможно, все границы оставляют закрытыми из-за Ирана, с целью минимизации контактов с этой страной. В правительстве видят в этом угрозы распространения политического ислама. Но чтобы как-то завуалировать эту цель, сохраняют закрытыми границы со всеми странами", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Однако, по его словам, больше всего от закрытости границ страдают малоимущие граждане. "Цены на авиабилеты высокие, не все могут позволять себе летать самолетами. Негативно это отражается и на положении этнических азербайджанцев в Грузии и граждан Азербайджана родом из Грузии. Они сталкиваются с трудностями в посещении родственников, проживающих в соседней стране. Людям иногда приходится посещать соседнюю страну для участия в поминках или торжествах, и это обходится в большие денежные суммы. Правительство должно наконец подумать о простых людях. Не может же карантинный режим быть вечным. В марте исполняется четвертый год его действию. В мае прошлого года ВОЗ отменил пандемию, все страны давным-давно открыли границы», - отметил Гасанов.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая 2023 года отменила статус пандемии для COVID-19, сообщило в тот же день РБК со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Напомним, в Азербайджане эпидемия COVID-19 еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня, сообщил тогда "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев. "Это связано с тем, что вирус неоднократно мутировал, перестал быть смертоносным, тяжелые случаи заболевания сведены к минимуму. Во-вторых, большинство населения страны вакцинировано. В-третьих, по официальным данным, миллион, а по неофициальным данным - три миллиона из десятимиллионного населения страны переболели. На сегодняшний день у населения страны выработался коллективный иммунитет к COVID-19, и эта болезнь фактически превратилась в сезонный грипп", - сказал тогда Айдын Алиев.

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