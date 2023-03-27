Власти Азербайджана смягчили антиковидные ограничения

27 марта 2023, 18:39

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С 28 марта у пассажиров самолетов, прилетающих в Азербайджан, не будут требовать ковид-паспорта, постановило сегодня правительство страны. Также смягчены ограничения на посещение торговых центров, ресторанов, гостиниц и праздничных мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", с июня по октябрь 2021 года правительство Азербайджана разрешило принимать авиапассажиров из 65 стран, в которых улучшилась эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса. Однако пассажирам необходимо было предоставить ковид-паспорта или сертификаты об иммунитете, а также иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

Правительство Азербайджана приняло постановление "О дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений особого карантинного режима", согласно которому с 06.00 (05.00 мск) 28 марта разрешается прилетать в Азербайджан всем гражданам других государств и лицам без гражданства. Предъявлять ковид-паспорт или сертификат об иммунитете им больше не требуется, сообщает сегодня Trend.

Кроме того, ковид-паспорт с 28 марта не требуется для посещения мест проведения праздничных мероприятий, спортивных и оздоровительных объектов, торговых центров, ресторанов и кафе, гостиниц и других мест, где раньше требовались ковид-паспорта, информирует агентство.

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