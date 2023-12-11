Активисты раскритиковали продление карантинного режима в Азербайджане

11 декабря 2023, 12:51

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Карантинный режим, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен в Азербайджане до 2 апреля 2024 года. Это решение нецелесообразно и принято лишь затем, чтобы не открывать сухопутные границы, указали активисты.

Как писал "Кавказский узел", в июне правительство Азербайджана постановило, что сухопутные границы останутся закрытыми еще на три месяца, до 2 октября, на время действия особого карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19. Активисты назвали необоснованным это решение.

В марте власти Азербайджана смягчили антиковидные ограничения: в частности, было решено, что у пассажиров самолетов, прилетающих в Азербайджан, не будут требовать ковид-паспорта. Также были смягчены ограничения на посещение торговых центров, ресторанов, гостиниц и праздничных мероприятий. Кроме того, ковид-паспорт с 28 марта не требуется для посещения праздничных мероприятий, спортивных и оздоровительных объектов, торговых центров, ресторанов и кафе, гостиниц и других мест. В апреле особый карантинный режим в Азербайджане был продлен.

Правительство Азербайджана сегодня продлило еще на три месяца действие особого карантинного режима, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы правительства.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики продлен до 06 часов [05 мск] 2 апреля 2024 года, говорится в постановлении кабинета министров страны. Ранее, в сентябре, карантинный режим был продлен до 2 января 2024 года.

В этот период будут по-прежнему закрыты сухопутные границы Азербайджана для пешего перехода, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в оперштабе при Кабинете министров.

По его словам, несмотря на вакцинацию большинства населения, повышение иммунитета людей и сохранение под контролем эпидемиологической ситуации, все еще необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку происходит мутации вируса, появляются различные штаммы в странах как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Других обязательных ограничений пока нет, однако гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические нормы, а в случаях появления симптомов коронавирусной инфекции сдавать тесты, ограничить социальные связи и пользоваться гигиеническими масками, сказал представитель оперштаба.

По состоянию на 4 декабря, когда в последний раз было обновление данных, с 27 ноября по 3 декабря в Азербайджане выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели, четверо скончались, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями.

Руководитель Центра исследований "Республика", член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли усомнился в целесообразности сохранения особого карантинного режима. "Понятное дело, что в осенне-зимний период увеличивается число простудных и вирусных заболеваний. Но это не означает повышения рисков распространения COVID-19. ВОЗ еще в мае объявила о завершении пандемии. Cейчас еженедельный прирост случаев заболевания составляет 20-30 человек. Поэтому никакого логического обоснования продолжения карантинного режима нет", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Единственной целью продления карантинного режима является сохранение закрытыми границ страны из соображений безопасности, считает Джафарли. "Азербайджан находится в регионе со сложной географией, имеет сложных соседей. Сейчас геополитическая ситуация напряженная, несмотря на видимые улучшения, остаются проблемы в отношениях с Ираном. В целом, есть риски проникновения религиозного радикализма с различных направлений, роста нелегальной миграции, в том числе в целях транзита через Азербайджан в Европу. Но все это не оправдывает решение вопроса безопасности ограничительными мерами. Невозможно же всегда держать границу на замке. Власти должны подумать над тем, как нужно обеспечивать безопасность в нормальных условиях, ибо, судя по всему, международная обстановка еще долго будет оставаться турбулентной", - сказал Натиг Джафарли.

Член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу также считает необоснованным решение оставить границы закрытыми. По его мнению, власти обеспокоены перспективой массового возвращения азербайджанцев из России из-за ухудшения там экономических условий под воздействием санкций.

"В России на заработках постоянно находятся сотни тысяч человек. Сейчас положение мигрантов не очень хорошее в России, есть сообщения о рекрутировании их в армию для отправки в зону боевых действий на Украине. Поэтому многие хотели бы вернуться. Но из-за высоких цен на авиабилеты они вынуждены оставаться. Они могли бы приехать автобусами и поездами, но сухопутные границы закрыты. Из-за этого многие этнические азербайджанцы и в Грузии также не могут приехать в Азербайджан повидаться с родственниками", - сказал Ягублу корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в Азербайджане эпидемия COVID-19 еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня, сообщил тогда "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев. "Это связано с тем, что вирус неоднократно мутировал, перестал быть смертоносным, тяжелые случаи заболевания сведены к минимуму. Во-вторых, большинство населения страны вакцинировано. В-третьих, по официальным данным, миллион, а по неофициальным данным - три миллиона из десятимиллионного населения страны переболели. На сегодняшний день у населения страны выработался коллективный иммунитет к COVID-19, и эта болезнь фактически превратилась в сезонный грипп", - отмечал Алиев еще в октябре 2022 года.

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