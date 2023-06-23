Решение продлить карантинный режим встретило критику в Азербайджане

23 июня 2023, 14:32

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Сухопутные границы в Азербайджане останутся закрытыми еще на три месяца - на время действия особого карантинного режима, введенного ранее в связи с пандемией COVID-19, сообщили в аппарате Кабинета министров. Активисты заявили, что это решение необоснованно.

Как писал "Кавказский узел", в марте власти Азербайджана смягчили антиковидные ограничения. Было принято решение, что с 28 марта у пассажиров самолетов, прилетающих в Азербайджан, не будут требовать ковид-паспорта. Также были смягчены ограничения на посещение торговых центров, ресторанов, гостиниц и праздничных мероприятий. Кроме того, ковид-паспорт с 28 марта не требуется для посещения мест проведения праздничных мероприятий, спортивных и оздоровительных объектов, торговых центров, ресторанов и кафе, гостиниц и других мест. В апреле особый карантинный режим в Азербайджане был продлен до 1 июля.

В Азербайджане особый карантинный режим, введенный в связи с пандемией COVID-19, продлен еще на три месяца – до 2 октября. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым, сегодня было опубликовано на сайте Кабинета министров Азербайджана.

В документе нет никакого обоснования продлению карантинного режима, и указано только, что режим продлевается до 06.00 2 октября.

В аппарате Кабинета министров корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что до 2 октября будут оставаться закрытыми сухопутные границы страны. При этом источник не стал комментировать причины продления карантинного режима, в то время как в большинстве стран мира он уже отменен.

"Никаких разумных обоснований продления карантинного режима с точки зрения здравоохранения нет. Большинство населения вакцинировано, ежесуточный прирост новых случаев составляет однозначные числа. ВОЗ еще в мае объявила о завершении пандемии. Да, и в Азербайджане ограничений в связи с пандемией нет, за исключением сохранения закрытости сухопутных границ", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра исследований "Республика", член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

На его взгляд, продление карантинного режима нужно власти, чтобы сохранять границы закрытыми.

"Очевидно, власти продлевает карантинный режим для обоснования сохранения закрытости границ, что вызвано соображениями безопасности. Азербайджан находится в регионе со сложной географией, имеет трудных соседей. Сейчас геополитическая ситуация напряженная, есть большие проблемы в отношениях с Ираном. Однако власти должны подумать над тем, как нужно обеспечивать безопасность в нормальных условиях. Вечно держать границы закрытыми невозможно. Это бьет по имиджу страны", - считает Джафарли.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает необоснованным решение оставить границы закрытыми. По его словам, власти создают благоприятные условия национальному перевозчику AZAL, устанавливающему сверхвысокие цены на авиабилеты. Кроме того, на его взгляд, власти обеспокоены перспективой массового возвращения азербайджанцев из России из-за ухудшения там экономических условий под воздействием санкций.

"В России на заработках постоянно находятся сотни тысяч человек, если не миллион. Сейчас экономическая ситуация там нехорошая. Многие хотели бы вернуться. Но, из-за высоких цен на авиабилеты воздерживаются от возвращения. Дело в том, что покупать билеты на всех членов семьи выходит очень накладно. Но, если откроются сухопутные границы, многие смогут приехать на автобусах, или поездами. Но продлевать карантинный режим, когда его по всему миру отменили, очень абсурдно", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По данным на 22 июня, в Азербайджане зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусом, прошел лечение и выздоровел один человек, умерших от COVID-19 за последние сутки не было, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В Азербайджане пандемия COVID-19 практически достигла нулевого уровня, ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя Объединения врачей Азербайджана (ОВА), врач-радиолог Айдын Алиев.

"Это связано с тем, что вирус неоднократно мутировал, перестал быть смертоносным, тяжелые случаи заболевания сведены к минимуму. Во-вторых, большинство населения страны вакцинировано. В-третьих, по официальным данным, 1 миллион, а по неофициальным данным - три миллиона из десятимиллионного населения страны переболели. На сегодняшний день у населения страны выработался коллективный иммунитет к COVID-19, и эта болезнь фактически превратилась в сезонный грипп", - отмечал Алиев еще в октябре 2022 года.

Напомним, участники несогласованной акции в Баку 20 июля 2022 года требовали открыть сухопутные границы страны.

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