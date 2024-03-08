Арест журналистке Abzas Media Гасымовой продлен на три месяца

08 марта 2024, 00:45

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Суд в Баку продлил на три месяца срок предварительного заключения журналистке интернет-издания Abzas Media Эльнаре Гасымовой. Защита сообщила, что будет обжаловать это решение, и назвала необоснованным продление срока следствия по делу журналистки.

"Кавказский узел" писал, что 13 января полицейские потребовали от Эльнары Гасымовой явиться на допрос для ответов на вопросы по делу ее коллег из Abzas Media. Однако после допроса журналистка была задержана в качестве подозреваемой по делу о контрабанде, которое расследуется в отношении еще пяти членов команды Abzas Media. 15 января суд отправил ее под арест на два месяца и 17 дней.

Эльнара Гасымова стала шестой арестованной по делу Abzas Media. Ранее, с 20 ноября по 14 декабря 2023 года, были задержаны и затем арестованы директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский районный суд Баку 7 марта рассмотрел ходатайство следственного органа о продлении ареста журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой еще на три месяца, до 13 июня, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Айша Абдель Гадир.

«Следствие мотивировало это необходимостью получения дополнительных показаний, осуществлением ряда других процессуальных действий. Мы, сторона защиты, указали на отсутствие материальных и процессуальных основ для содержания Гасымовой под стражей. Во-первых, не представлено достоверных первичных доказательств ее причастности к контрабанде. Во-вторых, нет доказательств того, что она может, оставаясь на свободе, скрыться. Ее арестовали спустя почти два месяца после начала следствия против сотрудников Abzas Media. За это время ее вызывали в качестве свидетеля. У нее было достаточно времени для того, чтобы скрыться, зная о вероятности ареста. Ибо до нее были по этому делу уже арестованы пять человек. Но она не стала скрываться, напротив, по первому же вызову вновь явилась на следствие - и была задержана», - сказала Гадир.

Адвокат обратила внимание суда на наличие альтернативных мер пресечения. «К сожалению, суд не учел наших доводов и продлил срок ареста Гасымовой до 13 июня. Мы подадим апелляцию на это решение», - сказала адвокат.

Эльнара Гасымова, со слов адвоката, под арестом сохраняет бодрость духа. «Эльнара Гасымова сказала, что ее преследуют за профессиональную деятельность. Но она отметила, что не жалеет об этом и вновь продолжит журналистскую деятельность, когда будет на свободе», - отметила Гадир.

В Хатаинском районном суде Баку корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о продлении срока ареста Гасымовой. Представители следственного органа оказались не доступными для комментариев.

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