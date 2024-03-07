Хусен Гуков осужден за дискредитацию армии

07 марта 2024, 07:01

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Суд в Кабардино-Балкарии приговорил местного жителя Хусена Гукова к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, признав его виновным по уголовной статье о дискредитации армии.

Как информировал "Кавказский узел", 28 октября 2023 года стало известно, что суд в Баксане принял в производство уголовное дело местного жителя Хусена Гукова, обвиненного в дискредитации армии.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Баксанский районный суд приговорил Хусена Гукова к одному году и шести месяцам лишения свободы условно. Также суд запретил ему выезжать из страны, заниматься патриотическим воспитанием молодежи и назначил год испытательного срока, передало 6 марта "ОВД Инфо"*.

"Мною принято решение не обжаловать это решение суда. Таким образом, полугодовой кошмар завершился. Надеюсь, что завершился, но не уверен", – привело издание слова Гукова.

В карточке дела на сайте Баксанского районного суда уточняется, что Гуков признан виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России".

Напомним, 7 августа силовики провели обыск у Хусена Гукова. У него изъяли телефон, с которого, как считает следствие, он размещал на своей закрытой странице в соцсети дискредитирующие публикации о российской армии.

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