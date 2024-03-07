Судебное следствие по делу Сергея Легкобитова завершилось продлением ему ареста

07 марта 2024, 04:10

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Пятигорский городской суд на заседании по делу Сергея Легкобитова продлил ему арест на два месяца, назначив прения на 17 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске в мае 2023 года. Его отец Георгий Легкобитов назвал задержание способом давления из-за деятельности по защите от застройки горы Машук.

Сергей Легкобитов - сын пятигорского активиста, юриста Георгия Легкобитова, который следит за сохранением природоохранного законодательства в районе Кавказских Минеральных Вод и неоднократно подавал в суд на краевые власти. Сергей Легкобитов был задержан в 2023 году, когда сам пришел в следственный отдел для дачи показаний. Ему вменили посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК) - по версии силовиков Сергей Легкобитов планировал передать сотруднику регионального УФСБ взятку от предпринимателя Дениса Топсахалова из поселка Санамер.Таким образом последний должен был избежать крупного штрафа за организацию несанкционированной свалки на особо охраняемой природной территории. Георгий Легкобитов заявлял СМИ, что уголовное дело в отношении его сына полностью сфабриковано и имеет своей целью оказать на него давление и заставить отказаться от правозащитной деятельности. Суд над Сергеем Легкобитовым начался в сентябре 2023 года в Пятигорском городском суде.

В начале заседания 6 марта прокурор Георгий Попов попросил судью о возобновлении судебного следствия, которое ранее было уже окончено, для решения вопроса по мере пресечения Сергею Легкобитову. Срок содержания Легкобитова в СИЗО истекает 17 марта, а, согласно информации из полиции, в связи с выборами президента с 11 марта по 17 марта этапирование подсудимых производиться не будет, отметил Попов. "Поэтому я прошу возобновить судебное следствие для решения вопроса о мере пресечения", - сказал он.

Судья удостоверилась, что возражений у защиты и обвиняемого не имеется, и разрешила возобновить судебное следствие. "Я прошу продлить срок содержания Сергея Легкобитова под стражей на 2 месяца, поскольку основания не изменились и никаких иных уважительных причин, обстоятельств, заслуживающих внимания, которые бы свидетельствовали о необходимости изменения меры пресечения, не имеется", - сказал прокурор.

Сам Сергей Легкобитов по приглашению судьи высказал на это возражение. "У нас опять идет формальное продление, гособвинитель говорит "Обстоятельства не изменились". Какие обстоятельства имеются у гособвинителя, чтобы просить продление, которые отвечают ст.97 УПК РФ? Для меня эти обстоятельства не известны. Я прошу рассмотреть по правилам УПК ходатайство, которое заявляет гособвинитель", - сказал он.

"Я поддерживаю мнение своего подзащитного, не вижу оснований, указанных в Уголовно-процессуальном кодексе, которые вели бы к продлению указанной меры пресечения, прошу отказать в удовлетворении ходатайства и избрать моему подзащитному меру пресечения, аналогичную по строгости, но не связанную с заключением под стражу", - сказал в свою очередь адвокат Астан Байрамов.

Еще одна защитница Легкобитова, юрист на правах адвоката Екатерина Кузнецова, заявила, что также возражает против продления стражи ее подзащитному. "Я считаю, что гособвинитель не представил ни в сегодняшнем судебном заседании, ни в предыдущих судебных заседаниях доказательств и оснований, на которые он ссылается. Одним-единственным основанием содержать Легкобитова под стражей было то, что он является самозанятым, не оформлен по трудовому законодательству, а значит, не имеет, как указывает суд, основного источника дохода. Хотя он оформлен по федеральному закону, который подписал президент, и платит налог как самозанятый, значит, имеет себе доход. Более того, у нас отсутствуют все предусмотренные статьей 97 УПК основания содержать Легкобитова под стражей, и их не было и ранее", - сказала она.

После задержания вышло постановление Пятигорского городского суда, которое определило, что "следствием не доказано, что Легкобитов может скрыться, воспрепятствовать производству по уголовному делу либо совершить иные действия, предусмотренные статьей 97 УПК", напомнила Кузнецова. "Предыдущим основанием продления меры пресечения у суда было то, что иная мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, может препятствовать беспристрастному ведению судебного следствия", - уточнила юрист. Но судебное следствие завершилось. "Гособвинитель не представил ни одного довода, ни одного доказательства (в пользу заключения под стражу). Легкобитов женат, характеризуется положительно, от органов предварительного следствия не скрывался, готов явиться по любому вызову", - сказала Кузнецова, назвав ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу "необоснованным и не подтвержденным никакими доказательствами".

"Судебное следствие закончено, какого-либо давления Сергей Легкобитов не может оказать на свидетелей и иных участников судебного производства", - указал третий защитник подсудимого, юрист и его отец Георгий Легкобитов. "Что касается того, что он, возможно, продолжит заниматься преступной деятельностью, раз у нас обвинение считает, что самозанятость - это преступная деятельность, то суд вправе избрать ограничения, не связанные с лишением свободы, которые ограничат его быть самозанятым в этот период. Я считаю, что у суда на сегодня есть все основания, после окончания судебного следствия, принять решение в рамках ходатайства гособвинителя о продлении меры пресечения, избрав для этого более мягкую меру пресечения, не связанную именно с содержанием под стражей", - сказал он.

Судья Нина Журба объявила перерыв в заседании, удалилась в совещательную комнату, а через 10 минут вернулась и огласила решение - продлить Сергею Легкобитову срок содержания под стражей на два месяца, до 17 мая 2024 года. После этого было оглашено, что судебное следствие по делу Легкобитова завершено и что суд переходит к прениям. Гособвинитель выступит в прениях на заседании 19 марта.

После заседания Георгий Легкобитов в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" указал, что у его сына имеется хроническое сердечное заболевание. При этом Легкобитов-старший отметил, что на условия содержания в СИЗО-2 в Пятигорске они не жалуются, и что все необходимые Легкобитову-младшему медицинские препараты им удается передавать ему без проблем. "Жалоб нет, никакого давления на него не оказывается", - сказал он.

Защита указала на препоны в ходе судебного следствия по делу Легкобитова.

"Полное воспрепятствование стороне защиты в осуществлении своих прав и в реализации статьи 73 УПК РФ ("обстоятельства, подлежащие доказыванию"). Сторона защиты была лишена возможности осуществлять защиту в полном объеме. Мы были лишены возможности представлять доказательства, суд отказывал нам почти во всех ходатайствах, якобы за их необоснованностью", - ответила Екатерина Кузнецова после заседания на просьбу корреспондента "Кавказского узла" прокомментировать ход завершившегося судебного следствия, дать ему оценку.

Георгий Легкобитов отметил, что у него нет претензий к ходу процесса, "он был полноценный". "Мы исследовали всё, что можно, суд подходил к этому вопросу тщательно. Не скажу, что мы исследовали подробно доказательства, потому что их нет, а само событие, которое они описывают", - уточнил он.

В то же время юрист указал на то, что практически все ходатайства защиты в ходе судебного следствия были отклонены: из десятков поданных ходатайств на протяжении более чем полугода разбирательства судья Журба удовлетворила только три.

"Следствие скрыло очень много документов, на которые само же и сослалось. Так, на одном заседании прокурор сказал, что да, мне эти доказательства не были предоставлены, но я их (протокол осмотра) огласил, у меня нет оснований не доверять следователю, который их видел. То есть мы их не видели. Хотя мы заявляли ходатайство об исследовании этих доказательств, но суд нам отказал", - сказал Легкобитов.

Он пояснил, что речь идет о постановлениях, рапортах о проведении оперативно-розыскных мероприятий, актах их проведений, справках. "Прокурор оглашает протокол осмотра этих документов, но сами документы не предоставляет, заявляя, что у него нет оснований не доверять следователю. Наша просьба показать эти документы завершилась отказом. Когда мы хотели их исследовать как доказательства уже защиты, с приобщением к делу, нам тоже было отказано. Я думаю, этих документов просто нет", - сказал Легкобитов.

Исчезло также заявление предпринимателя Топсахалова, на основании которого было возбуждено дело против Легкобитова. "Мы говорим суду - мы знаем, что в том деле (деле сотрудника ФСБ, обвиненного в мошенничестве, связанном с делом Легкобитова, оно расследовалось в военном суде - прим."Кавказский узел") находится заявление Топсахалова, которое он подал только 6 марта 2023 года о том, что уже не Легкобитов хотел его обмануть, а этот сотрудник ФСБ. Суд истребует то дело, смотрит - а там нет заявления Топсахалова. Это было сказано судьей под протокол. Это заявление (Топсахалова), на основании которого возбуждено уголовное дело, и его нет", - отметила Кузнецова.

В деле о взятке денег нет, они не проходят как доказательство, возмутился Легкобитов: "Когда проводятся ОРМ и выделяются деньги, это строгая финансовая отчетность. Должен быть рапорт, должно быть постановление о выделении финансовых средств из финансовой части на проведение этих мероприятий. И то же самое касается того, что они называют "муляж", имитации денежных средств, чтобы не попасть под статью о фальшивомонетничестве. Я попросил - предоставьте, пожалуйста, вы же описываете, что Легкобитов получил 3 млн 60 тысяч рублей. Как же у вас описаны отдельно 60 тысяч рублей и 3 млн муляжа? Где, покажите все эти документы? Судья взяла перерыв на 30 минут, а потом вернулась и сказала, что отказывает нам на основании того, что ни то, ни второе не представлено в качестве доказательств".

"Стороне защиты суд на протяжении всего судебного следствия отказывает в ознакомлении с материалами уголовного дела. Я уже 5 или 6 заявлений подала, а судья нам отказала. Мы видели материалы дела после того, как оно поступило в суд, знакомились, и судья говорит, что больше ознакомиться с ними не даст, так как в деле есть отметка, что мы ознакомились 26 сентября. Но у нас уже 3-й том идет, там должны быть и протоколы, мы заявляем ходатайства, отводы, мы должны изучить все эти постановления, мы вправе их обжаловать", - сказала Кузнецова.

"Когда суд нам отказывал (в удовлетворении ходатайств), он оглашал нам свое решение в части, полноценного обоснования мы не видели. Поэтому мы и хотим ознакомиться. Если обжаловать это после вынесения приговора, то представьте себе, какой у нас собран за полгода материал - и как мы потом за 15 дней, которые даются на обжалование, это всё сделаем?" - спросил Легкобитов.

Также осталась без результата просьба защиты о выдаче протокола судебного заседания, хотя бы в части судебных заседаний, которые были. "Судья наши ходатайства удовлетворила, но сказала, что протоколы будут выданы после приговора. Хотя протоколы должны выдаваться после каждого заседания, это прямо прописано в УПК", - подчеркнула Кузнецова.

На заседание пришли 10 слушателей. Несколько человек, которых опросил "Кавказский узел", назвали процесс над Сергеем Легкобитовым способом давления на него и его отца.

Жительница Пятигорска Кристина Энгель сказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла поддержать Легкобитова в суд, потому что это значимые люди для региона, защитники КМВ. "Георгий Георгиевич Легкобитов и его сын Сергей - юристы, экологи и единственные люди, которые в правовом поле защищают КМВ от незаконных свалок, от застроек", - пояснила она.

Суд над Легкобитовым собеседница назвала "цирком". "Здесь очень много нестыковок. Я не юрист, но даже мне смешно на это смотреть. Например, тут в деле о взятке денежные средства не являются ни уликой, ни доказательством. И такого много. Я была на многих заседаниях, это всё выглядит очень некрасиво и как "заказ". Я считаю, что таким образом Легкобитовых отвлекают от проблем КМВ, которые они успешно решали", - сказала Кристина.

"Мы (все вместе) занимаемся защитой природы, отстаиваем свою землю, свою родину, и я пришла сюда, потому что хочу своими силами, какими возможно, поддержать своих соратников. Надо родину сохранять, и это делают такие люди, как Легкобитов. Находясь здесь (в суде), я поддерживаю себя", - сказала еще одна слушательница Галина. По ее мнению, суд над Легкобитовым - "нечестен, это всё заказано".

"Сергей - член экологической ассоциации "Чистый регион", а я директор этой ассоциации. Я пришел поддержать своего коллегу, товарища, соратника", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Денис Козюба. "Я не согласен с обвинением, которое ему сейчас предъявляют. Я хорошо знаю Сергея и знаю, какой он человек. У нас небольшая по составу ассоциация, потому что, чтобы стать ее членом, нужно не просто говорить, создавать видимость бурной деятельности, участвовать в субботниках и так далее, а самому жить так, как мы пропагандируем. Члены нашей ассоциации - это люди с высоким уровнем доверия и с высокими моральными принципами, и Сергей - один из них", - подчеркнул он.

"Я не скажу, что очень подкован в судебных делах, но то, что происходит здесь, меня, можно сказать, повергает в шок. Как я понимаю, здесь невероятное выдают за очевидное. Я глубоко сомневаюсь, что здесь происходит акт правосудия", - заключил собеседник.

"Кавказский узел" писал, что Георгий Легкобитов решил экологическую проблему – добился признания незаконным решения властей об изъятии земель особо охраняемых природных территорий и был номинирован на звание "Герой Кавказа - 2020".

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