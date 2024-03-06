Власти признали нерешенную проблему пожаров на свалке в Ботлихе

06 марта 2024, 11:37

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Свалка мусора в Ботлихе продолжает тлеть и после того, как ее засыпали грунтом, это повторяется регулярно, рассказали сельчане. Проблема пожаров на свалке актуальна, подтвердили в районной администрации.

Как писал "Кавказский узел", представители районной администрации засыпали грунтом горящую свалку мусора в Ботлихе после того, как жители села пожаловались на регулярные пожары на свалке и запах дыма, сообщило 4 марта дагестанское управление Роспотребнадзора. После жалоб сельчан было проведено обследование, и факты подтвердились, пояснило ведомство.

Пожары на свалке мусора в селе Ботлих происходят регулярно, а жалобы чиновникам не дали результата, пожаловались в декабре 2023 года местные жители. Завод по переработке мусора, построенный в селе несколько лет назад, еще не запущен в работу, сообщили "Кавказскому узлу" в администрации Ботлихского района.

Несмотря на то, что свалку засыпали, она продолжает тлеть, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Ботлиха Патима. "Сильного горения нет, но тление идет, ветер относит дым в сторону Ботлиха. Мы уже устали жаловаться, никакие меры по закрытию свалки не предпринимаются", - сказала она.

Жители Ботлиха утверждают, что проблеме уже много лет, и она не решается. Хотя свалку засыпают грунтом время от времени, ситуацию это не меняет - через некоторое время она опять горит. На свалку возят мусор не только из Ботлиха, но и из сел Миарсо, Нижнее Инхело и других населенных пунктов.

Сотрудник пресс-службы администрации Ботлихского района подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что свалка «время от времени тлеет».

По его словам, главная проблема в том, что региональный оператор ТКО не вывозит скапливающийся на свалке мусор, и происходит его возгорание. Коммунальные службы периодически тушат возгорание, и засыпают свалку песком и грунтом, но это не решает проблему.

Ликвидировать стихийную свалку удастся только после запуска мусоросортировочного комплекса в Ботлихе, который практически построен, но не запущен, отметил представитель властей.

"На уровне правительства республики решается вопрос его включения в территориальную схему обращения с отходами. Соответствующее решение, насколько нам известно, до сих пор не принято", - рассказал сотрудник пресс-службы муниципалитета.

Напомним, власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих, однако не был введен в эксплуатацию.

17 декабря 2022 года глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих. Он потребовал включить предприятие в территориальную схему обращения с отходами и запустить его в эксплуатацию.

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