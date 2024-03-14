Стагнация режима: чем запомнились выборы Алиева

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В Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. Оппозиция назвала их “ненастоящими” – не было ни конкуренции, ни ответов на запросы общества, ни честного подсчета голосов. Были уже привычные схемы фальсификаций, давление на оппозицию и независимые СМИ и специально под выборы принятые законы. О том, как прошли и чем запомнились выборы президента в Азербайджане, разбирались журналисты Meydan TV.

Материал подготовлен на основе публикации "«Стагнация режима одного человека продолжается» Как прошли и чем запомнились очередные внеочередные президентские выборы в Азербайджане?", опубликованной сегодня на Meydan TV.

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«Стагнация режима одного человека продолжается»

2024-й станет годом выборов в более чем 70 странах. То есть, в нынешнем году более половины населения мира будут выбирать людей, решающих судьбу их стран. Вот и народ Азербайджана в самом начале года, получил возможность воспользоваться правом голоса на внеочередных президентских выборах.

Нынешние президентские выборы стали первыми, на которых Ильхам Алиев, ставший президентом Азербайджана уже в пятый раз, согласно отчету ЦИК, набрал более 90%, а точнее 92.12% голосов. Так, по информации ЦИК, в 2018 году за него проголосовали 86,02% избирателей, в 2013 году – 84,54%, в 2008-м – 88,73%, а в 2003-м – 76.84%.

Относительно низкие показатели Алиева на выборах 2003-го и 2013 годов объясняются тем, что в эти годы в предвыборной гонке участвовала также оппозиция. На выборах 2003 года конкурентами Алиева от оппозиции были председатель партии "Мусават" Иса Гамбар, лидер Партии национальной независимости Азербайджана Этибар Мамедов и председатель Либеральной партии Лала Шовкат Гаджиева. А в 2013 года оппозиция выдвинула в качестве единого кандидата председателя Национального совета демократических сил Джамиля Гасанлы. В этом году оппозиция отказалась от участия на выборах. Партии Народный фронт Азербайджана и “Мусават” объяснили это отсутствием равных конкурентных возможностей и продолжающимися политическими репрессиями.

“Долгое время в стране не существовало демократической среды, позволяющей проводить демократические выборы. Более 200 политических заключенных, свобода собраний практически ликвидирована, свобода слова и выражения мнений подвергается преследованию. Естественно, что в таких условиях и в условиях отсутствия равноправной политической конкуренции, проведение каких-либо демократических выборов просто невозможно, - сказал в интервью Мейдан ТВ уже после выборов лидер Партии Мусават Ариф Гаджилы. Кроме того, одним из наиболее серьезных факторов, важных для демократичности выборов, является законодательная база. Избирательный кодекс Азербайджана не позволяет проводить демократические выборы. Я хочу затронуть лишь один момент - порядок формирования избирательных комиссий и тот факт, что избирательные комиссии полностью находятся под контролем правящей партии, правящей политической силы. Уже это само по себе исключает демократичность этих выборов”.

Нарушения на выборах: препятствия для СМИ, "карусели", массовые вбросы

Как и на предыдущих выборах, 7 февраля также наблюдалось множество нарушений. Однако основа их была заложена задолго до дня выборов – когда были приняты новые законы о медиа и политических партиях.

Например, избирательные комиссии воспользовались тем, что новое законодательство требует у субъектов медиа регистрации в едином реестре. В частности, независимой журналистке Лиде Аббаслы в день выборов не позволили вести съемку на 36-м участке 8-го избирательного округа (школа № 276). Аббаслы рассказала Мейдан ТВ, что она беспрепятственно прошла на участок, но позже, когда выяснилось, что она не наблюдатель, а журналист, ее оттуда выставили:

«Сначала подошел какой-то мужчина и спросил, кто я. Я ответила, что журналистка и пришла освещать избирательный процесс. Тогда он позвал какую-то женщину и они, даже не спросив, из какого я медиа, заявили, что мне нельзя снимать и прогнали меня с участка”.

По словам Лиды, сколько б она ни пыталась объясниться, никто ее не слушал:

"Я говорила, что журналисты не должны получать разрешения на съемку, но они не обращали на мои слова никакого внимания. В итоге я была вынуждена продолжать съемку на улице, перед входом в избирательный участок. А внутри ничего снять не удалось".

Эксперт в сфере медиа, юрист Алескер Мамедли назвал удаление журналистки с избирательного участка незаконным и неправомерным:

«Участие медиа в выборах регулируется Избирательным кодексом Азербайджана. Статьи 40.8 и 43 кодекса признают это право за всеми СМИ".

В день выборов он даже опубликовал на своей странице в Facebook* следующий пост:

“Поступают, сообщения, что сегодня на некоторых избирательных участках журналистам создавали препятствия для ведения съемок, заявляли, что они “не зарегистрированы в медиа-реестре” и потому не могут снимать”.

Хотя председатель ЦИК Мазахир Панахов, обратившись в день выборов к журналистам, призвал их смело говорить о любых проблемах, с которыми они сталкиваются, но проблемы такого рода повторялись.

Информационное агентство "Turan" пишет, что на 19-м участке Нариманово-Низами-Бинагадинского избирательного округа № 18 журналистам запретили вести съемку, сославшись на то, что они не зарегистрированы в реестре медиа. Препятствия деятельности журналистов создавались также на 19-м избирательном участке Сабунчинского IV избирательного округа № 29. В 3-м избирательном округе Ясамальского района корреспондента Turan не пустили на участки 8, 13, 12 и 29.

Далее, в день выборов на избирательных участках в школах №310 и №80 города Баку был ограничен доступ в интернет. По словам журналистов, не только на самих избирательных участках, но и в их окрестностях невозможно было пересылать видео или даже голосовые записи по WhatsApp. А еще за день до этого, 6 февраля корреспондент Мейдан ТВ в Физули сообщил об ограничении интернета в этом районе:

“У обоих мобильных операторов, которыми я пользуюсь, Nar и Bakcell, не работал интернет. Bakcell вообще перешел в режим роуминга. Примерно через час связь восстановилась, но скорость была очень низкой”.

Однако начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Центральной избирательной комиссии Шахин Асадли сообщил Мейдан ТВ, что к ним не поступало никаких жалоб на проблемы с интернетом.

"Я связался со школами № 310 и 80. Там мне сообщили, что никаких проблем с интернетом нет. В целом, такая проблема маловероятна", – сказал представитель ЦИК.

Также в день выборов распространились видео, запечатлевшие «карусель» и массовые вбросы бюллетеней на ряде участков. Это происходило, например, на 3-м участке 23-го округа.

“Что мы, по традиции, снова здесь наблюдаем? Прежде всего, значительно сужены возможности для независимых наблюдателей, - говорит соучредитель Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде. - Члены участковых избирательных комиссий полагают, что наблюдатели должны сидеть на специально отведенном для них месте, а когда они пытаются вести полноценное наблюдение за избирательным процессом, то подвергаются существенному давлению. Другой вопрос, что мы наблюдали конкретно на нынешних выборах? На журналистов оказывалось серьезное давление. Мы стали свидетелями того, что многих журналистов, пытающихся вести фото- и видеосъемку, освещать нарушения, выдворяли с участков”.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли в интервью “Кавказскому узлу” поставил под сомнение достоверность данных о явке на выборах. По официальным данным, в голосовании приняли участие без малого 5 миллионов избирателей. Хотя на самом деле число реально проголосовавших могло составить около 2 миллионов человек.

"Это потенциальный электорат Ильхама Алиева - работники силовых структур, бюджетных организаций, сотрудников связанных с властью холдингов. Вот этот контингент в основном и ходил на выборы, и голосовал за Ильхама Алиева. Но это не более 25-30 процентов избирателей. В условиях политической апатии в обществе и отсутствия реальной конкуренции на выборах политически индифферентным гражданам вообще не было мотивов идти на выборах. Голоса не пришедших использовались для повышения явки. Но даже с учетом “каруселей”, число участников голосования не могло быть 76%. Явка была многократно завышена", - сказал Анар Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Соучредитель Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде в целом охарактеризовал имеющуюся картину до и во время выборов как “искусственную избирательную атмосферу”:

“Представитель партии "Ени Азербайджан" и 6 других кандидатов не проводили серьезную кампанию в социальных сетях, не было серьезных призывов к избирателям участвовать в выборах, мы увидели лишь встречи нескольких кандидатов с избирателями, тусклые, малочисленные встречи, в которых, к сожалению, во многих случаях, в принудительном порядке участвовали работники бюджетных организаций. Было ощущение, что искусственно создается избирательная атмосфера, иллюзия избирательной гонки между кандидатами.”

Сам Ильхам Алиев вместе со своей семьей решил проголосовать в Ханкенди. В сентябре 2023 года в результате антитеррористической операции азербайджанской стороны, населенная армянами территория Карабаха, включая Ханкенди, полностью перешла под контроль Азербайджана. В азербайджанском обществе сложилось мнение, что успехи, достигнутые в Карабахе, сделали Ильхама Алиева безальтернативным кандидатом. Поэтому многие не ожидали тотальных нарушений на выборах.

“На этих выборах выяснилось, что, в целом, фальсификации не были направлены на то, чтобы Ильхам Алиев получил побольше голосов. Фальсификации были нужны для обеспечения активности избирателей, - считает зампредседателя Партии Народного фронта Азербайджана Сеймур Хази. - То есть образ победоносного верховного главнокомандующего несколько пострадал на этих выборах. Население не встало за Ильхамом Алиевым и показало, что не стоит за ним”.

Предварительное заключение миссии ОБСЕ: нарушения на половине участков

Через день после выборов, 8 февраля, миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовала предварительное заключение, в котором отрицательно оценивается подсчет голосов на более чем половине избирательных пунктах (на 61 из 113 пунктов):

"Примерно на половине (53) наблюдаемых участков была нарушена прозрачность подсчета голосов, в 36 случаях не все наблюдатели могли четко видеть отметку избирателя в бюллетене, а в 29 случаях не могли следить за процедурой подсчета. На одной пятой (26) участков наблюдатели миссии не могли беспрепятственно наблюдать за процедурами подсчета голосов, в 21 случае ЦИК не продемонстрировала им полного сотрудничества, а в нескольких случаях у наблюдателей миссии потребовали покинуть здание избирательного участка в связи с началом процесса заполнения протоколов. На 25 наблюдаемых участках члены комиссии делали длительные перерывы и в 9 случаях во время этих перерывов материалы не находились полностью в поле зрения наблюдателей и представителей. Копия протокола была опубликована должным образом менее чем на половине (43) наблюдаемых избирательных участков".

На состоявшейся пресс-конференции глава миссии ОБСЕ Эоган Мерфи подчеркнул , что на этих важных для страны выборах ни один из кандидатов не бросил убедительный вызов действующему президенту, «а некоторые оппозиционные партии вообще не приняли участия, заявив об отсутствии адекватных демократических условий».

“Хотя подготовка к выборам была эффективной и профессиональной, включая обучение участковых комиссаров, в день выборов часто игнорировались важные гарантии, и в течение дня мы наблюдали существенные процедурные ошибки. Это не соответствует стандартам демократических выборов”, – сказал Мерфи.

Однако Парламентская ассамблея Содружества Независимых Государств (СНГ), Парламентская ассамблея турецких государств и Организация исламского сотрудничества (ОИС) заявили, что выборы соответствовали международным стандартам, конвенциям о правах человека и признанию политических и гражданских прав.

Председатель Парламентской ассамблеи СНГ Джакип Асанов сказал :

"Наша миссия осталась очень довольна справедливой и прозрачной организацией избирательного процесса и надлежащим проведением открытого и закрытого голосования".

Посольство США в Азербайджане отметило отсутствие на выборах реальной конкуренции и заявило , что разделяет позицию и опасения ОБСЕ:

"В своей Конституции и взятых на себя международных обязательствах Азербайджан выражает приверженность поддержке фундаментальных свобод и демократических процессов", – напомнило посольство и призвало азербайджанское правительство выполнять эти обязательства, а также предыдущие и будущие рекомендации ОБСЕ.

Министерство иностранных дел Великобритании также высказалось по поводу выборов 7 февраля, заявив , что их тоже беспокоит ряд проблем, связанных с проведением выборов в условиях ограничений и отсутствия реальных политических альтернатив:

«Наблюдались серьезные нарушения, некоторые из которых противоречат Копенгагенскому документу 1990 года, в котором излагается ряд прав и основных свобод человека".

Реакция местных организаций

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМОД) заявил , что в день выборов были зафиксированы мелкие огрехи в организации избирательных участков и подготовке к голосованию, а в процессе голосования и подсчета голосов – ставшие уже традиционными нарушения:

“К таким нарушениям относятся случаи участия в голосовании лиц, чьи имена отсутствовали в списке избирателей, группового привлечения граждан к голосованию и вмешательства в избирательный процесс местных исполнительных структур. На некоторых избирательных участках зафиксированы случаи, когда один и тот же человек голосовал несколько раз, и нарушалась тайна голосования. Также в день выборов было зафиксировано давление на наблюдателей и журналистов на некоторых избирательных участках в условиях несоблюдением членами участковых избирательных комиссий принципов гласности и прозрачности голосования”.

ЦМОД считает, что перенесение даты выборов на 14 месяцев вперед затруднило участие в избирательном процессе всех заинтересованных сторон, включая политические партии и лиц, претендующих на выдвижение в президенты, а также деятельность органов гражданского общества и международных организаций по наблюдению за выборами:

“Несмотря на то, что внеочередные президентские выборы 7 февраля состоялись через три года после последних парламентских выборов, за прошедший период власти Азербайджана не проявили политической воли к выполнению рекомендаций местных и международных наблюдателей о совершенствовании избирательного законодательства и избирательной практики. Накануне выборов в стране не были сняты ограничения на свободу выражения мнений, свободу собраний и объединений, а количество политически мотивированных арестов увеличилось. За минувший год количество политических партий сократилось вдвое, усилились запреты на деятельность независимых организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также политические преследования журналистов и общественных активистов. Таким образом не было создано благоприятной демократической среды для активного участия в выборах институтов гражданского общества и политических партий”.

Центр также отметил, что выборы были назначены без изучения соответствующих политических потребностей в стране, без соблюдения принципа периодичности выборов и без предварительного информирования всех общественно-политических сторон:

“В последние годы политическая стагнация в стране еще более углубилась, количество политических партий сократилось вдвое, усилились запреты на деятельность независимых организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также преследования журналистов и общественных активистов. В результате не было обеспечено свободное волеизъявление граждан на выборах, поскольку было невозможно активное участие в выборах органов гражданского общества и политических партий».

В свою очередь, Альянс наблюдения за выборами (АНВ) в первоначальном заявлении от 9 февраля, сообщил , что местные и международные рекомендации по улучшению Избирательного кодекса, повторяемые в течение многих лет, остались невыполненными и на сей раз:

“Назначение досрочных выборов с использованием недемократических дополнений к Конституции от 2016 году нарушило принцип периодичности выборов. В преддверии выборов ограничительные законы и давление на представителей СМИ и гражданского общества привели к подавлению прав и свобод человека, что сделало невозможной свободную и справедливую избирательную среду”.

В отличие от вышеперечисленных организаций, Коалиция мониторинга выборов "Мой голос" и Коалиция мониторинга гражданского общества назвали внеочередные президентские выборы 7 февраля демократическими.

В заявлении говорится , что коалиция мониторинга выборов "Мой голос", созданная совместно 3 неправительственными организациями - "Общество защиты прав азербайджанских женщин имени Диляры Алиевой", "Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека", "Защита прав человека и законности", начиная с декабря 2023 года осуществляла непрерывный мониторинг процесса внеочередных президентских выборов в Азербайджане:

"Более 500 наблюдателей коалиции с представительством во всех регионах республики осуществляли наблюдение в 67 избирательных округах, что составляет 53,6 процента от общего числа округов. Выборы прошли свободно, справедливо, прозрачно, без какого-либо вмешательства в процесс голосования, в условиях высокой активности избирателей».

Партии, не участвовавшие в выборах: Это не были настоящие выборы

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА), бойкотировавшая выборы, не считает их настоящими выборами. В заявлении партии говорится , что независимо от того, какие результаты обнародовала ЦИК, фальсификация выборов очевидна для всех внутри страны и за рубежом.

“Первым фактором, определяющим истинность выборов, является конкуренция. ПНФА и Национальный совет, а также партия «Мусават» бойкотировали эти выборы на том основании, что в стране отсутствовали условия для проведения реальных выборов. А назначенные "кандидаты" вели себя больше как адвокаты Ильхама Алиева. Неслучайно «дебаты» и сама избирательная кампания в целом породили в народе множество анекдотов и иронии. Это уникальное поведение с удивлением подчеркивается даже в промежуточном отчете миссии ОБСЕ”, – говорится в заявлении ПНФА.

В заявлении отмечается, что происходящее непосредственно в день выборов также представляло собой неудачные попытки подражания:

«Они пытались вовлечь людей в фальшивый процесс голосования только лишь административными методами. На этот раз на лиц, работающих в государственных бюджетных организациях и даже в частном секторе, оказывалось большое давление. Лицам, не участвовавшим в выборах, открыто угрожали увольнением. Для создания видимости активности избирателей еще больше усилилась “карусель”, используемая и на предыдущих выборах. В соцсетях распространены многочисленные графики, показывающие место и время голосования групп, участвовавших в этой карусели”.

В заявлении другой оппозиционной партии «Мусават» говорится, что досрочные выборы были объявлены без каких-либо предварительных публичных дискуссий и без объяснения причин:

«Перенос даты выборов на 1 год и 3 месяца вперед и назначение их на зимние месяцы, когда дни короткие и много праздников, а также то, что избирательная кампания длилась два месяца, а агитационная кампания – всего 21 день, создало дополнительные трудности для политических сил, представляющих реальную альтернативу существующей власти, но ресурсы которых ограничены незаконными способами”.

«Мусават» считает, что распоряжение президента от 7 декабря 2023 года о переносе даты выборов не имеет конституционно-правовой основы:

“В Конституции не указаны конкретные правовые основания и причины для проведения внеочередных президентских выборов. Это решение фактически послужило созданию неконкурентных условий для того, чтобы Ильхам Алиев стал президентом в 5-й раз. А создание всего 26 избирательных участков на освобожденных от оккупации территориях, как и тот факт, что среди населения этих территорий насчитывается лишь около 3400 избирателей, опровергает утверждение о том, что выборы впервые были проведены на всей территории Азербайджана”.

Партия заявила, что выборы 7 февраля не были свободными и справедливыми и не отвечали обязательствам страны перед ООН, ОБСЕ и другими авторитетными структурами:

"Партия «Мусават» требует отмены результатов этих выборов и проведения новых демократических выборов, отражающих свободную волю азербайджанского народа и отвечающих международным стандартам».

Национальный совет демократических сил (НСД) назвал выборы 7 февраля “спектаклем”.

“Легитимность результатов любых выборов зависит от наличия у заинтересованных сторон возможности участия в них и свободной конкуренции в избирательном процессе, равных условий честной гонки для всех сторон. Однако фальшивые президентские выборы 7 февраля прошли без какой-либо конкуренции между кандидатами, без возможности участия заинтересованных сторон в избирательной гонке, а свобода действий была ограничена насильственными запретами. При вынесении решения о бойкоте НСД, ПНФА и партия «Мусават» также учли нежелание азербайджанского народа участвовать в таком избирательном процессе и его недоверие к этой предвыборной игре, результаты которой были известны заранее”, – отмечается в заявлении, опубликованном 8 февраля.

Для председателя учредительного совета политической платформы "Третья Республика" Акифа Гурбанова объявленные результаты выборов не стали неожиданностью. По его словам, на выборах, проводимых на основе абсолютно нелегитимного процесса, результат неизменен и не имеет никакого значения, вне зависимости от того, каков день голосования: "Ильхам Алиев не смог заручиться поддержкой народа даже при том, что имел полный контроль абсолютно над всем".

"Не существует нового мандата, основанного на доверии общественности. Стагнация режима одного человека продолжается. Решение проблем в стране носит политический характер. Поэтому мы должны смотреть вперед. С этого момента для решения проблем мы, граждане, должны активно реагировать на политические вопросы и участвовать в них", – считает Гурбанов.

При этом председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгар Мамедов поздравил Ильхама Алиева:

"Поздравляю вас с победой на президентских выборах, которые дали окончательную политическую оценку вашей роли в восстановлении территориальной целостности, и желаю честной и равной конкуренции с возглавляемой вами партией на предстоящих парламентских выборах, которые должны стать возможностью для качественных изменений в развитии демократии в стране».

Кандидаты в президенты Захид Орудж, Фазиль Мустафа, Гудрат Гасангулиев, Рази Нуруллаев, Эльшад Мусаев и Фуад Алиев наутро после выборов также позвонили Ильхаму Алиеву и поздравили его.

Сам же Ильхам Алиев поблагодарил за поддержку, полученную от народа на выборах, и заявил , что выполнил обещания, который дал, когда был впервые избран на пост президента в 2003 году.

А опрошенные Мейдан ТВ через несколько дней после президентских выборов жители азербайджанской столицы попросили у своего уже переизбранного на пятый срок президента повышения зарплат и пенсий, устранения безработицы, улучшения уровня образования и “минимального уровня жизни граждан”.

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