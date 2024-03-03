МИД Азербайджана обвинил Ереван в отказе предоставить карты минных полей

03 марта 2024, 22:32

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Подрыв пастуха на мине показал остроту проблему разминирования площадей. При этом Баку не получил точных карт минных полей, заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта житель Агдамского района во время выпаса скота получил ранения обеих ног в результате взрыва противопехотной мины.

Сегодня МИД Азербайджана в связи с подрывом на мине пастуха выступил с заявлением, в котором обвинил Армению в отказе предоставить точные карты минных полей. "Наземные мины, установленные Арменией, остаются серьезной проблемой", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X*.

"Армения под разными предлогами отказывается предоставлять точные карты", - утверждает МИД Азербайджана.

Напомним, 25 января Служба нацбезопасности Армении заявила, что Ереван готов передать Баку восемь новых карт минных полей, составленных после опроса бывших карабахских военных. МИД Азербайджана заявил, что информация о минных полях, которую Ереван передавал Баку, была неполной, это затрудняет разминирование в Карабахе. 25 января МИД Армении заявил, что Азербайджан воспринял инициативу армянской стороны о передаче карт минных полей негативно, сводя на нет усилия по укреплению доверия и превращая позитивный шаг в повод для эскалации. 12 февраля Армения предоставила Азербайджану восемь формуляров минных полей. Баку вновь заявил, что как и в переданных ранее формулярах, представленная в текущих документах информация неточная, недостоверная и неполная.

После окончания карабахской войны 2020 года при взрывах мин и боеприпасов, считая инцидент 3 марта, пострадали 346 граждан Азербайджана. Погибли 65, из них 50 - мирные жители, в том числе три журналиста. Еще 279 человек получили ранения, сообщили ранее корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Азербайджана.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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