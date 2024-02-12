Переданные Арменией карты минных полей оказались бесполезны для Баку

12 февраля 2024, 11:59

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Армения предоставила Азербайджану восемь формуляров минных полей, расположенных в том числе вдоль Муровдагского хребта в Кельбаджарском районе. Информация в этих документах неточная, недостоверная и неполная, заявило сегодня госагентство Азербайджана по разминированию.

Как информировал "Кавказский узел", 25 января Служба нацбезопасности Армении заявила, что Ереван готов передать Баку восемь новых карт минных полей, составленных после опроса бывших карабахских военных. МИД Азербайджана заявил, что информация о минных полях, которую Ереван передавал Баку, была неполной, это затрудняет разминирование в Карабахе. 25 января МИД Армении заявил, что Азербайджан воспринял инициативу армянской стороны о передаче карт минных полей негативно, сводя на нет усилия по укреплению доверия и превращая позитивный шаг в повод для эскалации.

Армения предоставила Азербайджану восемь формуляров минных полей в зоне бывшего Карабахского конфликта, сообщило сегодня Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Переданные документы в основном состоят из записей о заминированных участках вдоль Муровдагского хребта в Кельбаджарском районе, сказано в сообщении агентства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Согласно нормативно-техническим правилам, в формуляры минных полей заносится информация о месте установке мин, их количестве, расстояниях между минами, способах установки и маскировки. Но, как и в переданных ранее формулярах, представленная в текущих документах информация неточная, недостоверная и неполная, подчеркивается в пресс-релизе ANAMA.

"В целом, представленные Арменией данные о минных полях охватывают лишь некоторые участки вдоль бывшей линии соприкосновения. Армения все еще не представила данные о заминированных участках бывшей линии соприкосновения в Ходжавендском, Тертерском и Гёранбойском районах, а также участках, заминированных армянскими военными подразделениями при отступлении в ноябре 2020 года", – подчеркнули в ANAMA.

Точность предоставленной Арменией в 2021 году информации о минах, заложенных в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах, составила 25%, сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что после окончания Карабахской войны 2020 года от взрывов мин и боеприпасов пострадали 345 граждан Азербайджана. Погибли 65 человек, из них 50 мирных жителей, в том числе три журналиста, 278 человек получили ранения.

При этом, как подчеркнули в ANAMA, 247 человек пострадали в результате взрывов мин, за пределами бывшей линии соприкосновения войск.

"Если посмотреть на статистику происшествий с минами, то выясняется "загрязнение" минами не только территории вдоль бывшей линии соприкосновения войск, но и населенных пунктов, посевных площадей, побережье рек, лесных массивов, кладбищ. После второй Карабахской войны (2020 года) 247 из 345 жертв минных происшествий пострадали в стороне от бывшей линии соприкосновения войск", – отмечено в сообщении ANAMA.

Напомним, в ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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