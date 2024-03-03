Жительницы Геленджика передали в администрацию Путина жалобы на чиновников

03 марта 2024, 14:39

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Активистки из Геленджика Анна Губанова и Анна Чарочиди на встрече с сотрудником администрации президента передали жалобы на то, что кубанские чиновники добиваются их выселения из жилья. Аналогичные заявления женщины подали в Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 29 февраля Анна Губанова и Анна Чарочиди из геленджикского поселка Кабардинка приехали в Москву, чтобы пожаловаться в администрацию президента и Следственный комитет на попытки кубанских чиновников выселить их из жилья.

26 февраля Анна Губанова провела пикет около администрации Краснодарского края. Она заявила, что чиновники не оставляют попыток выселить ее семью из дома, поскольку считают его самостроем, хотя в наличии есть все необходимые документы. Анна Чарочиди в тот же день провела одиночный пикет в 300 метрах от администрации края. Чиновники администрации края в ответ на одиночные пикеты ограничились вызовом нарядов силовиков, другой реакции из администрации не последовало, заявили активистки.

2 марта Анну Губанову и Анну Чарочиди принял уполномоченный представитель администрации президента, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Анна Губанова. По ее словам, чиновник "был удивлен" тем, что рядом с их домами располагаются дома, превышающие размерами и этажностью дома Губановых и Чарочиди, однако у местных чиновников претензий к ним нет. "В администрации президента РФ нам пообещали разобраться. Мы будем ждать ответ", - сказала Анна Губанова.

Анна Чарочиди сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что они собрали "все отписки чиновников и прокуратуры, следственного комитета", которые должным образом не реагируют на их обращения и, приобщили к своим заявлениям.

Активистки отметили, что заявления в Следственный комитет с жалобами на кубанских чиновников они сдали в Москве 1 марта. "Мы также ждем ответы и от Следственного комитета: кому принадлежат многоэтажные дома в зоне малоэтажной застройки и почему мэрия Геленджика и Кабардинки не имеет к ним никаких претензий, а предъявляет их нам, у кого с документами и с застройкой наших участков полный порядок?" – сказала Анна Губанова.

Напомним, в сентябре 2019 года Геленджикский горсуд узаконил индивидуальный двухэтажный дом по улице Абрикосовой в селе Кабардинка и разрешил использовать его в качестве гостевого дома. В этом доме зарегистрирована и проживает семья Анны Губановой, в том числе два несовершеннолетних ребенка. Другого жилья у них нет, но мэрия Геленджика подала апелляционную жалобу, потребовав отменить решение суда, рассказала в ноябре 2023 года Губанова.

17 декабря 2023 года жители Геленджика, в том числе Анна Губанова, провели акцию в центре Москвы, во время которой обратились к Путину. Они заявили, что власти Геленджика подали в суд 270 исков с требованием признать самовольными постройками дома горожан, и призвали президента вмешаться в ситуацию. 22 декабря 2023 года жители Геленджика констатировали, что протестная акция в Москве не дала результата.

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