Возобновлено движение по Крымскому мосту

03 марта 2024, 06:42

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Движение транспорта по мосту через Керченский пролив, приостановленное сегодня ночью, восстановлено.

Как информировал "Кавказский узел", движение по Крымскому мосту было приостановлено сегодня ночью.

Ограничения на движение транспорта по Крымскому мосту сняты, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Уважаемые жители и гости Республики Крым", движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет моста был разрушен, еще один поврежден.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, который привел к частичному обрушению двух пролетов. Президент России Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала его организатором руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту возобновилось 5 декабря 2022 года.

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