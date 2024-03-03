Крымский мост временно закрыт для проезда

03 марта 2024, 04:50

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Временно приостановлено движение по Крымскому мосту, также закрыта трассы "Таврида" в Крыму в направлении Керчи.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто с 3.42 мск сегодня, 3 марта, сообщает Информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в своем телеграм-канале.

В сообщении также говорится, что граждане, которые находятся на мосту и в зоне досмотра должны сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. С чем связано временное перекрытие движения - не сообщается. Сколько автомобилей ожидается возобновления движения по мосту со стороны Краснодарского края - также не сообщается.

Также отмечается о временном перекрытии движения по трассе "Таврида" в Крыму в направлении Керчи. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале, что перекрыт "участок в районе Феодосии".

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, в результате чего один пролет моста был разрушен, еще один поврежден.

8 октября 2022 года,на Крымском мосту произошел взрыв, тогда частично обрушились два пролета. Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала его организатором руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту возобновилось 5 декабря 2022 года.

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