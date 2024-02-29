29 февраля 2024, 14:55

Контрактник из Краснодарского края приговорен к шести годам за дезертирство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Мышкин после заключения контракта с Минобороны четыре раза сбегал из части. Краснодарский гарнизонный военный суд признал его виновным в дезертирстве и приговорил к шести годам колонии. 

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Как следует из приговора Краснодарского гарнизонного военного суда, Алексей Мышкин заключил контракт в июне 2023 года. 19 августа 2023 года он оставил часть и находился в Динском районе Краснодарского края, где его спустя месяц задержали сотрудники военной комендатуры. После этого, зная, что проводится проверка, Мышкин снова сбегал три раза, "не собираясь возвращаться в часть". Каждый раз его задерживали сотрудники военной прокуратуры. Сестра подсудимого рассказала в суде, что он жил у нее, ей сообщал, что ему предоставлены выходные.

Мышкин в суде признал вину, но отказался от дачи показаний. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, указано в приговоре. 

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело поступило в суд 11 января, для вынесения решения судьям потребовались два заседания.

Ранее суд в Адыгее приговорил к шести годам колонии мобилизованного из Белореченска Евгения Антошкина, признав его виновным в дезертирстве из зоны военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 февраля 2024, 15:39

29 февраля 2024, 14:16

29 февраля 2024, 13:36

  • Омар Муртазалиев столкнулся с угрозой отмены свиданий с родными

    Администрация колонии в Курганской области в качестве наказания регулярно помещает в одиночную камеру уроженца Дагестана Омара Муртазалиева, который около месяца назад записал видеообращение с жалобой на нарушения прав заключенных. В результате запланированное на апрель свидание оказалось под угрозой срыва, рассказали родители Муртазалиева.

29 февраля 2024, 12:41

29 февраля 2024, 11:47

  • 19-летний волгоградец обвинен в госизмене

    Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту местного 19-летнего жителя при попытке выехать в Турцию. Следствие вменило ему госизмену, поскольку считает, что он переводил деньги в благотворительный фонд, созданный вооруженными силами Украины.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи