Контрактник из Краснодарского края приговорен к шести годам за дезертирство

29 февраля 2024, 14:55

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Алексей Мышкин после заключения контракта с Минобороны четыре раза сбегал из части. Краснодарский гарнизонный военный суд признал его виновным в дезертирстве и приговорил к шести годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Как следует из приговора Краснодарского гарнизонного военного суда, Алексей Мышкин заключил контракт в июне 2023 года. 19 августа 2023 года он оставил часть и находился в Динском районе Краснодарского края, где его спустя месяц задержали сотрудники военной комендатуры. После этого, зная, что проводится проверка, Мышкин снова сбегал три раза, "не собираясь возвращаться в часть". Каждый раз его задерживали сотрудники военной прокуратуры. Сестра подсудимого рассказала в суде, что он жил у нее, ей сообщал, что ему предоставлены выходные.

Мышкин в суде признал вину, но отказался от дачи показаний. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, указано в приговоре.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело поступило в суд 11 января, для вынесения решения судьям потребовались два заседания.

Ранее суд в Адыгее приговорил к шести годам колонии мобилизованного из Белореченска Евгения Антошкина, признав его виновным в дезертирстве из зоны военной операции на Украине.

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