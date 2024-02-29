Суд в Тбилиси признал незаконным увольнение сотрудницы Национального музея

29 февраля 2024, 02:22

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Бывшая сотрудница Национального музея Майя Патаридзе выиграла судебную тяжбу с новым руководством Национального музея и министерством культуры Грузии. Суд постановил выплатить Патаридзе компенсацию за незаконное увольнение.

Как писал "Кавказский узел", В 2022 году около ста сотрудников Национального музея в Грузии были уволены, большинство из них начали судебные споры с музеем. В октябре 2023 года бывшая сотрудница Национального музея Нино Мачарашвили добилась в суде компенсации за незаконное увольнение.

В январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые выказали недовольство ее политикой. В частности, Эка (также упоминается как Екатерина) Кикнадзе была уволена с должности руководителя Национального музея искусств. 29 мая 2023 года суд Тбилиси обязал Минкультуры выплатить Кикнадзе компенсацию за перевод на должность лаборанта.

Тбилисский городской суд счел увольнение Майи Патаридзе незаконным и признал недействительным приказ об ее освобождении от должности, сообщил 28 февраля профсоюз науки, образования и культуры.

Суд постановил выплатить Патаридзе компенсацию в размере заработной платы, которую она могла бы получить в период со дня незаконного увольнения до дня судебного решения. Кроме того, Национальный музей по решению суда должен выплатить бывшей сотруднице 2 тысячи лари (около 750 долларов США) в качестве компенсации морального вреда.

«К сожалению, после реорганизации, проведенной в Национальном музее Грузии, суд не может обязать музей восстановить своих сотрудников на их должностях. Это станет большой потерей для музея», - процитировал заявление профсоюза телеканал "Формула".

Историк-нумизмат Майя Патаридзе была уволена из Национального музея в мае 2022 года вместе с еще 21 сотрудником музея. Адвокат Патаридзе Давид Омсарашвили отметил, что министерство может обжаловать решение городского суда, однако он готов "бороться и в апелляции, и в кассации".

По данным профсоюза, дело Патаридзе - уже 15-я по счету судебная победа людей, незаконно уволенных из разных учреждений, подведомственных Минкультуры Грузии. Еще около 70 исков ожидают рассмотрения.

"Кавказский узел" писал также, что 5 февраля представители творческих профессий провели в Тбилиси акцию протеста с требованием отставки министра культуры Теи Цулукиани.

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