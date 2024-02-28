Гражданин Грузии задержан в Южной Осетии

28 февраля 2024, 22:01

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Силовики незаконно задержали гражданина Грузии у села Тахтисдзири близ линии соприкосновения с Южной Осетией, для его освобождения задействованы международные механизмы, сообщила служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", за первые девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября 2023 года руководитель миссии наблюдателей ЕС. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он. 16 февраля стало известно, что силовики задержали около села Кнолев Карельского муниципалитета двух граждан Грузии.

В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 – в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

Гражданин Грузии незаконно задержан в районе села Тахтисдзири Карельского муниципалитета (находится близ линии соприкосновения с Южной Осетией - прим. "Кавказского узла"), сообщила сегодня служба госбезопасности Грузии.

По данным ведомства, «горячая линия» Миссии наблюдателей Европейского союза была активирована сразу после получения информации. Кроме того, информация была предоставлена сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.

"Задействованы все существующие механизмы, чтобы в кратчайшие сроки освободить незаконно задержанных граждан Грузии", - говорится в заявлении .

Напомним, жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, в сентябре 2023 года силовики в Южной Осетии задержали гражданина Грузии около села Одзиси. Миссия наблюдателей ЕС призвала прекратить задержания жителей Грузии у линии разграничения.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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