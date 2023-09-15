Житель Грузии задержан в Южной Осетии

15 сентября 2023, 14:29

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Силовики в Южной Осетии задержали гражданина Грузии около села Одзиси, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Миссия наблюдателей ЕС призвала прекратить задержания жителей Грузии у линии разграничения.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 23 августа стало известно, что два гражданина Грузии задержаны около села Ахалубани Горийского муниципалитета. Позднее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что задержанные освобождены при участии миссии наблюдателей Евросоюза.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Сегодня силовики в Южной Осетии задержали гражданина Грузии около села Одзиси муниципалитета Душети, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Ведомство активировало «горячую линию», управляемую миссией наблюдателей ЕС, и уведомило международных партнеров и сопредседателей Женевских международных дискуссий.

"Введены в действие все существующие механизмы для освобождения незаконно удерживаемого гражданина Грузии в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

12 сентября в Эргнети состоялось 114-е заседание механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), сообщила миссия наблюдателей ЕС. Участники встречи выступили за свободу передвижения жителей, которые по обе стороны административной границы Южной Осетии по-прежнему сталкиваются с ограничениями, говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ приветствовали тот факт, что ситуация с безопасностью была относительно стабильной в течение последних двух месяцев, включая годовщину войны 2008 года. На встрече была отмечена роль сопредседателей в обеспечении стабильности. Участники также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются затронутые конфликтом общины... Миссии наблюдателей Европейского союза и ОБСЕ отметили, что в последнее время были урегулированы некоторые случаи длительного содержания под стражей. Сопредседатели призвали участников прекратить практику содержания под стражей и поддержать освобождение оставшихся задержанных", - говорится в заявлении миссии.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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