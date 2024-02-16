Два гражданина Грузии задержаны в Южной Осетии

16 февраля 2024, 12:16

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Силовики задержали двух граждан Грузии у линии разграничения в Южной Осетии. Об инциденте уведомлены сопредседатели Женевских дискуссий, заявила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", за первые девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября 2023 года руководитель миссии наблюдателей ЕС. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году, по данным миссии, в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 – в Южной Осетии и шесть – в Абхазии.

Силовики в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии около села Кнолев Карельского муниципалитета, сообщила Служба госбезопасности Грузии. "После получения информации о происшествии Служба государственной безопасности активировала горячую линию ЕС… Информация о очередном факте незаконного задержания незамедлительно доводится до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров", - процитировал сообщение ведомства телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, в сентябре 2023 года силовики в Южной Осетии задержали гражданина Грузии около села Одзиси. Миссия наблюдателей ЕС призвала прекратить задержания жителей Грузии у линии разграничения.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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