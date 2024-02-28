Жители Ботлихского района рассказали об отстранении от учебы непривитых школьников

28 февраля 2024, 15:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На карантин в Ботлихском районе отправлен 21 ученик начальных классов, среди них и непривитые дети, сообщили в районной администрации. Родители подтвердили, что дети, которые не делали прививки, находятся дома. Отказ от прививок связан с недостаточной информационной работой Минздрава, считают в "Мониторе пациента".

Как писал "Кавказский узел", весной 2023 года Роспотребнадзор Дагестана отчитался, что корью заразились 188 человек, все они не были привиты. Рост заболеваемости корью в регионе связан с отказами от вакцинации, указал он.

Корь – острое вирусное заболевание с высоким уровнем заразности (приближающимся к 100%). Оно сопровождается высокой температурой, воспалением в полости рта и дыхательных путях, конъюнктивитом и сыпью. Источником инфекции является больной человек, инфекция передается воздушно-капельным путем. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори умерло 110 тысяч человек, большинство из которых - дети в возрасте до пяти лет, Эпидемический паротит (или свинка) — острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно слюнные железы. Заболевают не болевшие ранее или не привитые, сообщил "Медпортал".

О том, что школьников в селе Ботлих не допускают на занятия из-зи отсутствия вакцинации от кори и паротита, сообщил 26 февраля Telegram-канал "Спросите у Расула". При этом, со ссылкой на жителей села в сообщении говорится, что в районе нет вакцины и сроки ее поступления неизвестны.

В администрации Ботлихского района сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что, по информации руководства Ботлихской ЦРБ, заявка на получение новой партии вакцин против кори и паротита подана еще в конце прошлого, и повторно 15 февраля текущего года. "Сообщается, что вакцины отсутствуют в республике. Ожидаем получения и прививочная кампания будет сразу открыта для всех желающих. Все запасы больницы использованы", - проинформировали в администрации муниципалитета.

Представитель администрации района отметил, что некоторые дети не были вакцинированы или ревакцинированы в срок, положенный по национальному календарю профилактических прививок. В основном, это произошло по причине отказа родителей. Все запасы вакцины при этом ранее были использованы. "В двух школах села Ботлих медработниками были зафиксированы случаи заболевания детей начальных классов эпидемическим паротитом. В связи территориальным управлением Роспотребнадзора РД по Ботлихскому району дано предписание об отстранении заболевших и невакцинированных учащихся начальных школ на 21 день", - рассказали в районной администрации.

Представитель муниципалитета уточнил, что всего от занятий отстранен 21 школьник, все остальные проходят обучение в обычном режиме. Тем, кто находится на карантине дома, даются задания для домашней работы.

В Минздраве Дагестана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что временное отсутствие вакцин может наблюдаться в связи с перебоями поставок от зарубежных фармакологических компаний и отечественных производителей, но запасы быстро восполняются, и критической ситуации в связи с отсутствием вакцин нет. Заболевшие или находившиеся в контакте с больными дети по требованию Роспотребнадзора должны быть изолированы на карантин.

Как пояснили в Минздраве, заболеваемость корью и паротитом связана, в первую очередь, с нежеланием родителей делать прививки детям. "Ситуация с такими заболеваниями как корь и коклюш остается сложной. Ежедневно наблюдается рост числа заболевших детей. Среди инфицированных преобладают дети, чьи родители отказываются от их вакцинации", - сообщил 19 января в своем Telegram-канале Минздрав республики.

В управлении Роспотребнадзора по Дагестану рассказали, что в январе-феврале 2024 было зарегистрировано пять случаев эпидемического паротита (свинки) в СОШ № 50 города Махачкалы. "В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что большинство детей начальных классов не были привиты из-за отказов от профилактических прививок. Инфекцию принес в класс первый заболевший ребенок, который и заразил окружающих сверстников", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Житель Ботлиха Патимат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она вовремя дала согласие на вакцинацию своего ребенка, он проходил ее согласно календарю прививок. "Он ходит в школу. Несколько одноклассников отправили на карантин, так как они не прививались. В селе достаточно "антипрививочников", которые по разным причинам отказываются от вакцинации, это еще было со времен ковида", - рассказала она.

Другая жительница Марьям сообщила, что ее сын отправлен на карантин, так как находился в контакте с заболевшим паротитом. "Он не прививался. Наша семья считает, что вакцины вредны для здоровья, если надо, переболеет и все. Нам несколько раз предлагали вакцинироваться, но мы отказались", - говорит женщина.

В "Мониторе пациента" подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что у части населения Дагестана имеется недоверие к вакцинации. Особенно это касается сельских районов.

В качестве причин провала вакцинации в республике представители организации назвали плохую информационную работу Минздрава республики, где "в условиях отсутствия доверия к вакцинации и активной пропаганды "антиваксеров" ограничиваются формальными информационными материалами". Кроме того, те, кто хочет вакцинироваться, вакцину получить не могут по различным причинам. Это также сказывается на количестве не получивших нужные прививки.

Юрист Магомед Абакаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вакцинация в стране проводится на добровольной основе, и профилактические прививки детям делаются только с согласия их родителей."В принципе, если ребенка отказываются пускать в школу, потому что у него нет прививок, это незаконно. Но в то же время, в Дагестане наблюдается резкий рост заболеваемости из-за "отказников". В случае угрозы вспышки эпидемии Роспотребнадзор имеет право вводить ограничения на посещение общеобразовательных учреждений для непривитых и контактных детей», - считает юрист.

Напомним, в 2018 году корью заболели в Дагестане 280 человек, в 2017 году - 99. При этом за первые 3,5 месяца 2019 года в республике было зарегистрировано 102 случая кори, в основном у детей, не привитых из-за отказов родителей.

В Дагестане также значительно выше, чем в среднем по стране, заболеваемость полиомиелитом, сообщила в марте заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы. По ее данным, на конец февраля в республике более 18 тысяч детей не получили прививки из-за отказов родителей.

В январе и феврале число детей, не привитых от полиомиелита, в том числе из-за отказов родителей, выросло в Дагестане на 6,9 тысячи, сообщили "Кавказскому узлу" в Роспотребнадзоре. В 2022 году в республике полиомиелит был заподозрен у более 30 детей, чьи родители отказались от прививки, рассказали врачи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России