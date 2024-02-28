Активисты призвали модернизировать систему водных ресурсов в Азербайджане

28 февраля 2024, 13:55

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В Азербайджане неэффективно используются водные ресурсы, это привело к их дефициту, заявили участники общественных слушаний. Они призвали власти обновить инфраструктуру водоснабжения и обеспечить участие жителей в решении этой проблемы.

Как писал "Кавказский узел", член гражданской коалиции "Инициатива справедливой среды - COP29", созданной в связи с проведением в Баку в ноябре 2024 года климатической конференции COP29, обратил внимание на нехватку водных ресурсов в Азербайджане. Он указал на актуальность проблем в Азербайджане обострения дефицита водных ресурсов на фоне глобального климатического кризиса. "Несправедливое распределение водных ресурсов в пользу олигархических групп в ущерб интересам общин и малых сельхозпроизводителей ограничивает их экономические возможности", - отметил активист.

В феврале пять неправительственных организаций Азербайджана объединились, чтобы в рамках предстоящей в ноябре в Баку международной климатической конференции COP29 привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране. Они учредили в связи с этим "Инициативу справедливой среды - COP29".

27 февраля прошли общественные слушания "Общинное участие в управлении водными ресурсами Азербайджана", организованные неправительственной организацией «Артикль 54». Учредитель этого общественного объединения Абульфаз Гурбанлы отметил важность привлечения граждан к решению проблем с водоснабжением и управлению водными ресурсами, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

"В Азербайджане существует серьезная проблема с водой, и во многих местах в сельских районах граждане страдают от ее нехватки. Для решения этих проблем важно общественное участие. Ибо это повышает подотчетность и ответственность государственных структур", - сказал Гурбанлы.

Представители госструктур и депутаты парламента на слушания не явились, хотя были приглашены, заметил он. "Это и есть одна из основных проблем в связи с общественным участием – государственные органы не являются открытыми и доступными для граждан", - отметил Абульфаз Гурбанлы.

Глава Общественного объединения поддержки экологическим инициативам Eco Hub, член общественного совета при Минэкологии Тукезбан Гусейнова заметила, что водная проблема связана с рядом причин, в том числе с климатическими изменениями и урбанизацией. "В Баку и других регионах страны, имеющих выход на Каспий, берег и море загрязняются бытовыми отходами. Причина в недостаточной информированности и равнодушии граждан", - сказала Гусейнова.

Глава муниципального совета села Гегали Агсуинского района Фариз Халили сообщил, что в трех селах района был реализован проект «Чистое село». В рамках этого проекта проводились работы по очистке выбрасываемых в воды отходов и благодаря этому люди получили доступ к питьевой воде. Одновременно в рамках проекта у жителей сел забирается бытовой мусор, он сортируется и сдается в центры переработки.

"Благодаря этому все овраги очищаются. Водная проблема всегда была и будет, однако надо стараться свести ее к минимуму. Для этого надо работать с местным населением, общинами", - сказал Халили.

Право на воду, установленное ООН, принято в целях предотвращения дефицита воды, равного доступа всех к воде и обеспечения качества воды, указал юрист Турал Агаев. Он отметил, что в Азербайджане, в особенности в засушливых и отдаленных местностях, есть проблемы с реализацией этого права. Если это право нарушается, то граждане могут обращаться в Европейский суд по правам человека и ООН.

По словам экономиста Фарида Мехрализаде, «международные организации уже много лет предупреждают, что если в Азербайджане не принять необходимых мер, то страна может столкнуться с дефицитом воды». "Однако, к сожалению, правительство Азербайджана не проявляет адекватной и оперативной реакции. Сведения госкомстата показывают, что в Азербайджане 1/3 воды составляют потери, ибо инфраструктура очень устарела. Другая причина - в проблемах с орошением сельского хозяйства. В Азербайджане современной является лишь 5% системы орошения", - сказал экономист.

По итогам обсуждений будут направлены предложения в соответствующие госорганы, отметил Абульфаз Гурбанлы. В частности, речь идет о принятии мер по регулярному очищению загрязняемых водных бассейнов, учете климатических факторов, приводящих к уменьшению и пересыханию водоемов, предотвращении засаливания почв.

"Мы предлагаем завершить принятие Национальной водной стратегии, развитие оросительной инфраструктуры и обеспечения равного доступа к воде, обновление инфраструктуры питьевой воды, принятие мер по уменьшению потерь воды, применение сберегающих технологий при орошении, введение капельной системы орошения, создание хранилищ и коллекторов по сбору дождевых вод", - перечислил Гурбанлы.

Кроме того, предлагается введение стандартов Интеграции водных ресурсов (IWRM) в управлении водными ресурсами, использование альтернативных энергетических источников с учетом негативного воздействия на высыхание реки Кура, действующих на ней электростанций. "Все эти меры, конечно, будут эффективными, если в их реализации будет обеспечено гражданское участие, широкий общественный контроль", - сказал Гурбанлы.

Эксперт в области сельского хозяйства и гидромелиорации , глава НПО «Поддержка аграрных реформ» Вахид Магеррамли также указал на нехватку водных ресурсов в Азербайджане. "Согласно норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения, суточная норма питьевой и бытовой воды на душу населения составляет 450 литров. Таким образом, по международным стандартам, население Азербайджана должно быть обеспечено в течение года 1,6 миллиарда кубометров питьевой и бытовой водой. Однако в реальности этот показатель составляет 306 миллионов кубометров. Это означает 83 литра воды на душу населения в день, что в 5,3 раза меньше международной нормы", - сказал Магеррамли корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, наряду с глобальной проблемой климатических изменений, способствующей уменьшению водных ресурсов на планете, в Азербайджане также существуют субъективные факторы. "Водные ресурсы в Азербайджане не используются эффективно, и в этом случае расширение орошаемых площадей приводит к еще большей потере воды. Согласно статистическим данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, потери воды составляют 28%, и по этому показателю Азербайджан занимает первое место в СНГ", - отметил Магеррамли.

Он с сожалением констатировал, что Азербайджан «не может эффективно использовать существующие водные ресурсы». "В стране не организован сбор дождевой воды. Дождевую воду и часть изобилия воды в реках в периоды половодья можно хранить в специальных резервуарах и использовать летом для орошения или в качестве питьевой воды. Однако мер в этом направлении не принимается. Существующие водохранилища и озера захвачены чиновниками-олигархами и используются в иных целях. Фермерам и сельским жителям не разрешается использовать воду, собранную в этих озерах. Внутрихозяйственные резервуары советской эпохи пришли в негодность из-за того, что длительное время не ремонтировались", - указал эксперт.

По его словам, для удовлетворения потребности сельского хозяйства в поливной воде необходимо организовать передачу воды на поля по металлическим и пластиковым трубам, обеспечить "справедливое распределение" водных ресурсов между производителями. В целом, на его взгляд, необходимо совершенствование структуры управления водными ресурсами, установления общественного контроля в этой сфере.

Получить комментарии в государственной водораспределительной компании «Азерсу» («Азервода») не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в сентябре 2021 года жители трех сел Саатлинского района провели акцию протеста против нехватки воды для полива. Они попытались заблокировать автодорогу Баку – Имишли, но полицейские помешали этому. Поводом для протеста стали предположения сельчан, что вся вода отправляется на поля "бакинских олигархов", расположенные в том же районе, рассказал "Кавказскому узлу" председатель районной организации партии Народного фронта Шамиль Гаджибейли. "Хлопковые поля простых крестьян остаются без воды, а чиновники, владеющие сотнями гектаров земли у реки Араз (Аракс), получают выгоду", - пояснил он.

В марте 2023 года жители двух сел Саатлинского района перекрыли автотрассу, требуя организовать подачу воды для полива посевов. После встречи с представителями властей протестующие разошлись.

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