Военный из Ростовской области убит на Украине

27 февраля 2024, 17:10

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Роман Костенев погиб на Украине, сообщила администрация города Шахты. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 387 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Бурдейный стал 386-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В школе №8 города Шахты открыты стенд памяти и парта героя имени Романа Костенева, который погиб в бохе. посмертно он награжден орденом мужества, отчиталась 9 февраля городская администрация в своем Telegram-канале

Роман погиб при выполнении боевых задач. За мужество и отвагу проявленные в ходе выполнения задания награжден орденом Мужества посмертно.

Костенев погиб в ходе специальной военной операции на Украине 26 сентября 2023 года, под селом Тарасовка Запорожской области, сообщил информационный портал города Шахты.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 386 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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