Ереван приобщил дело Зейналлы к иску в отношении Баку в международный суд

24 февраля 2024, 09:13

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Армения приобщила материалы дела, по которому обвиняет гражданина Азербайджана Кямиля Зейналлы в убийстве мирного жителя Нагорного Карабаха Давида Давидяна, к иску против Азербайджана в Международный уголовный суд. Убийство Давидяна является одним из многочисленных случаев жестокого обращения военных с мирными жителями в зоне карабахского конфликта, отметила руководитель общественной организации "Возвращение в Дизак" Маргарита Карамян.

Как информировал "Кавказский узел", азербайджанский фитнес-тренер и блогер Кямиль Зейналлы 21 февраля был задержан в московском аэропорту Домодедово по запросу Армении. Позже стало известно, что Зейналлы освобожден. Армянские аналитики сочли политическим решение о его освобождении.

14 февраля 2024 года стало известно, что после ратификации Римского статута Армения планирует обратиться в Международный уголовный суд в Гааге в связи с насильственным переселением жителей Нагорного Карабаха. Юристы уже готовят иск, сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Кямиль Зейналлы был обвинен по делу об убийстве 86-летнего Давида Давидяна. Его убийство было снято на видео, которое оказалось в интернете, и затем жители Армении массово пересылали его в соцсетях. Общественная организации "Возвращение в Дизак" подготовила документальный фильм об убийстве Давидяна и его жены, рассказала руководитель организации, беженка из Гадрута Маргарита Карамян.

На видео, о котором идет речь, показаны трое мужчин. Один в военной форме и каске, его лица не видно, он стоит на одном колене над пожилым мужчиной, лежащим на земле. Пожилой мужчина просит не убивать его ради Аллаха. За этим наблюдает другой мужчина, внешне похожий на Кямиля Зейналлы, он также одет в военную форму. Этот мужчина протянул нож человеку, который стоял над пожилым мужчиной. Тот стал резать горло пожилому человеку.

В фильме об убийстве Давидяна его дочь, жительница Гадрута Лариса Саргсян, рассказывает, как началась 27 сентября 2020 года война, ее муж вывез семью из Гадрута в Таглар, а родители, Давид Давидян и Нина Давидян, остались в деревне Вардашат.

Лариса Саргсян рассказала, что муж поехал и за ними, но уговорить их выехать из деревни ему не удалось. И они остались. Матери Ларисы было 82 года.

Давидянов не удалось уговорить также соседям и близким, рассказал в фильме их односельчанин Руслан Согомонян. По его словам, Нина Дадвидян плохо видела, а Давид Давидян плохо слышал. Оба пожилых человека еле передвигались, сказано в фильме, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

18 октября 2020 года Ларисе Саргсян сообщили, что сотрудники МЧС нашли ее мать мертвой на балконе дома. Она была застрелена в голову. Отца Ларисы в доме не нашли. Через некоторое время в результате поисковых работ тело Давида Давидяна было найдено на приусадебном участке.

Видео в интернет загружали сами военнослужащие Азербайджана, отметила Маргарита Карамян. "Трое наших соседей были обезглавлены, расчленены, причем, двое из них – женщины. Одна из них – беженка из Баку. Женщину расчленили, отрезали грудь, причем, пока она была живая. А ее мужа азербайджанцы пленили, сняли на видео и распространили его в сети. Что дальше с ним произошло, неизвестно", – сказала Карамян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, троих ее соседей похоронили в их же дворе. Позже сотрудники МЧС Армении нашли их тела.

Также имеется видео расстрела двух мирных жителей на площади Гадрута. Кроме этого, по словам Карамян, одного мирного жителя Гадрута два месяца держали в плену, затем жестоко убили.

"Мы сняли документальные фильмы, в которых есть все эти рассказы с видеоподтверждениями. В фильмах не все кадры, которые удалось получить, использованы. Например, есть кадры, отснятые в морге сестрой мирного жителя Гадрута, которого азербайджанцы убили, закопали, а после наши его нашли, и это ужасные кадры. Не все смогли использовать", – отметила Карамян.

В фильме "Вера" использованы кадры, где азербайджанцы обезглавливают мирного жителя Гадрута. "Полное видео очень страшное. В фильм попал лишь фрагмент", – пояснила Карамян.

Также, по ее словам, есть видео о том, как азербайджанские военные обращаются с армянскими пленными. Все эти фильмы с фактическими доказательствами прикреплены к судебным искам, направленным против Азербайджана в Международный уголовный суд (МУС), пояснила Карамян.

По данным ОО "Возвращение в Дизак", 23 мирных жителя были убиты в Гадрутском районе в ходе 44-дневной войны 2020 года. 16 мирных жителей числятся без вести пропавшими, в том числе четыре женщины и двое детей. Среди убитых и пропавших без вести – в основном жители Гадрута.

Азербайджанские и армянские военные во время карабахской войны 2020 года обезглавливали пленных и глумились над трупами противников, заявили правозащитники после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Уголовное дело в отношении Зейналлы было возбуждено 29 сентября 2020 года, а случаи обезглавливания, в участии в одном из которых, по имеющейся информации, обвиняют Зейналлы, произошли в Гадруте после 20 октября 2020 года, указал 22 февраля азербайджанский юрист Расим Нифталиев. По его словам, отдаленное сходство с обвиняемым на видеозаписи предполагаемого убийства мирного жителя, плохое качество видео и нестыковка в датах событий исключают правовые обоснования для выдвижения против Зейналлы столь тяжелого обвинения.

Детали возбужденного уголовного дела против Кямиля Зейналлы в Следственном комитете и в МВД Армении раскрывать отказались. "В данный период нецелесообразно раскрывать детали ввиду того, что ведется следствие", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следкома Гор Абрамян.

По данным Следственного комитета Армении, во время боевых действий в Нагорном Карабахе 19-20 сентября 2023 года погибли 223 человека, в том числе 25 мирных жителей, среди которых пятеро – несовершеннолетние. Ранения получили 244 человека, из них 76 – гражданские лица, в том числе 10 несовершеннолетних. 20 человек пропали без вести, из них пятеро – мирные жители.

Зафиксировано 20 случаев глумления над телами, по которым есть соответствующие заключения экспертиз. Также зафиксированы случаи смертей как по дороге из Карабаха в Армению (более 70 человек), так и спустя короткое время после прибытия.

В ведомстве отметили, что Азербайджан подтверждает удержание 23 армянских пленных, из них 17 – взяты в плен в результате боевых действий в сентябре 2023 года. По данным Следкома Армении, среди них есть мирные жители. Армянская сторона имеет данные о том, что 32 человек пропали без вести после 44-дневной войны 2020 года.

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