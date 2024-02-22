Астраханцам предложено ждать три года решения проблемы с сообщением с их селами

22 февраля 2024, 10:18

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Жители поселков Тальниковый Красноярского района и Разночиновка Наримановского района пожаловались, что из-за распутицы к ним не могут приехать экстренные службы, в магазинах дефицит продуктов, а школьники не могут добраться до школы. По их словам, чиновники не реагируют на их неоднократные просьбы заасфальтировать дороги. Местные власти отчитались, что им удалось добиться финансирования обустройства дорог, и пообещали, что оно будет проведено в течение трех лет.

Как информировал "Кавказский узел", 10 февраля местный житель снял на видео распутицу на дороге Тальниковый – Разночиновка в Наримановском районе и опубликовал ролик в соцсети. Эта дорога уже длительное время не имеет асфальтового покрытия и во время осадков становится непроходимой. Чиновники не обращают внимания на эту проблему, пожаловались в комментариях другие сельчане.

Из-за проблемы с дорогой школьный автобус не может забрать детей из Тальникового

Корреспондент "Кавказского узла" проехал на автомобиле по дороге к поселку Тальниковый, на проблему с которой пожаловались местные жители.

Добраться в поселок Тальниковый в Астраханской области в холодное время года не так-то просто, хотя он находится всего в 30 километрах от Астрахани. Такси минут за 30 довезет вас до остановки на трассе, но дальше, в сам поселок, придется идти пешком, и, хотя это дорога в примерно 500 метров, пройти ее занимает тоже полчаса. Дорога, идущая от остановки, мимо детского садика – и до клуба, напротив которого находится магазин, представляет собой чудовищное, глубокое месиво из грязи, идти по которому необходимо медленно и с большой осторожностью, потому что на скользких колдобинах очень легко упасть, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Дорогой" это назвать сложно, поскольку дорога должна иметь границы и очертания даже если она грунтовая. Дорога в поселке Тальниковый – это поверхность, идя по которому у человека сапоги погружаются в грязь по щиколотки.

Похожая ситуация и в соседних поселках – Аллайском, который также относится к Красноярскому району, а также Разночиновке и Нижнелебяжьем (относятся к Наримановскому району). Для жителей этих населенных пунктов (в общей сложности около 2500 человек), даже дойти до магазина за продуктами в зимний период – непростая задача. Местные ходят в галошах или резиновых сапогах, а если и проедет изредка машина, то это будут внедорожники "Нива" или "УАЗ" – ни на чем другом передвигаться в этих местах практически невозможно, передал корреспондент "Кавказского узла".

Расстояние от Тальникового до Разночиновки около 15 километров, однако дорога занимает не менее 45 минут. После езды по этой дороге корреспондент "Кавказского узла" был вынужден обратиться в медпункт, так как получил травму из-за ухабин.

Проезжая часть улиц в поселке Тальниковый вследствие непогоды также непроходимая. "Нам насыпь сделали, лет пять назад, но только до клуба, чтобы приезжали представители власти и рассказывали, как всё хорошо. А дальше по Гагарина не сыпали. Но того, что тогда было насыпано, уже давно и следа нет", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Татьяна Кузнецова.

У Татьяны трое детей, они ходят в школу, и каждый день им приходится ходить до остановки, где их забирает школьный автобус и увозит в школу в Новоурусовке (в Тальниковом школы нет), а потом обратно. Дети в грязи падают, иногда застревают. "Даже когда грязь замерзает, ходить тяжело, у меня ребенок пошел в школу, споткнулся о замерзшую колдобину – упал и ударил коленку. Пришлось ему вернуться домой. И пропустил школу. Гололед, сильная грязь – дети приходят в грязи от макушки до пяток. С порога – надо сразу в ванную, там всё снимают, потому что всё очень грязное, и всё надо постирать, и высушить, потому что завтра им опять в школу идти", – рассказала Кузнецова.

На дороге есть земляной вал, добавила она. "Чтобы дойти до остановки, ребенок должен преодолеть этот земляной вал. Он очень скользкий, и дети падают. Когда гололед, я даже не отпускаю в школу, потому что ребенок, прежде чем дойти до остановки, 50 раз может получить увечья. И у нас на улице мы не одни многодетные, есть еще три семьи, и все дети так же ходят на остановку (по грязи)", – отметила сельчанка.

Жители просят власти сделать покрытие хотя бы на одной улице в поселке – Гагарина. Так как школьный автобус не может заехать в поселок. "Наши дети ходят до федеральной трассы Астрахань – Волгоград, и там на остановке часто подбрасывают котят и кутят, особенно по осени, а трасса федеральная, машины несутся, и не один раз такое было, что на глазах детей машины на полной скорости этих котят и кутят давят. У детей истерика, я один раз видела это лично, как они плакали. Да это и для взрослого травма, <…> кошмар просто. Если бы была дорога в поселке, школьный автобус заезжал бы в Тальниковый, забирал бы детей здесь. И не было бы ни физических травм, ни моральных", – подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, родители не раз разговаривали с директором школы, чтобы автобус заезжал в Тальниковый, но реакции не было. "Он (директор) говорит: "Мы рассмотрим этот вопрос". Ну вот у меня старший сын уже в 6-м классе, а они до сих пор рассматривают", – посетовала жительница Тальникового.

Отсутствие дороги в поселке приводит к тому, что личные автомобили у сельчан постоянно выходят из строя. "В зимнее время машиной пользоваться невозможно, только если у вас есть "УАЗик", а у нас он есть только у одной семьи. Но после этого "УАЗика", когда он проедет, образуются большие рвы, и мы на своих машинах, даже когда всё высохнет, проехать не можем, разбивает всю ходовку. Я поменяла всю ходовку в сентябре, полностью, отдала столько денег, а четыре дня назад у меня опять вылетела пружина, опять нужно ремонтировать. Потому что ездить по селу невозможно. Ну, не всем же в селе покупать "УАЗики", – возмутилась Кузнецова.

Местная жительница Алина – мама двоих детей. Пару недель назад ее 8-летний сын упал в грязь и не смог выбраться, застрял. "Бабушка-соседка попросила за хлебом сходить в магазин. Он пошел – и упал там, у магазина, и выбраться не мог. Четверо человек его вытаскивали", – рассказала Алина корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что школьники вынуждены ходить до остановки на федеральной трассе, чтобы сесть на автобус. "Просто грязь настолько глубокая, что и взрослому пройти трудно, я сама как-то пошла в магазин, и у меня галоша осталась в грязи, а уж ребенку тем более... Все время ходим в резиновых сапогах или галошах, но все равно тяжело, а обычную обувь не наденешь, пока не наступит весна", – поделилась жительница Тальникового.

Чиновники оставили без реакции обращения сельчан

Дело не только в дороге, которая в Тальниковом. Еще сложнее проблема с тем, что нет дороги от Тальникового до Разночиновки, где находится Разночиновский детский дом-интернат, в котором Алина работает.

"Я почти каждый день езжу туда, но доехать очень тяжело. Туда машины не ездят. Встаешь в 5 утра, стоишь на дороге, ни попутки нет, ничего. Пару раз ходила пешком. Вышла в 5 утра, стояла до 8, потом пошла пешком – и к 12 дошла. Но страшно – там по дороге есть фермы, там бегают собаки, огромные, как волки, они и загрызть могут. Летом, когда дорога получше, машины ездят, и проще добраться. А в холодное время года – не доедешь! Вся мокрая приезжаешь, ноги мокрые, потом болеешь, и на больничный не можешь же уходить по 100 раз. Тут есть частная "ГАЗель", вроде маршрутки, но она ходит, только когда сухо, и то только вечером, утром ее нет, а когда холодно – вообще нет", – рассказала Алина.

По ее словам, в похожей ситуации находятся и некоторые жители соседнего поселка Аллайского, расположенного по дороге в Разночиновку. Они тоже работают в Разночиновском доме-интернате, и у них такие же сложности, чтобы доехать на работу.

"К врачу с ребенком мы тоже ездим в Разночиновку. В холодное время года он часто болеет, а добраться до врача почти невозможно", – отметила жительница Тальникового.

И относительно дороги в Тальниковом, и относительно дороги Тальниковый – Разночиновка жители не раз обращались в различные инстанции, но ответа не было. "Мы даже президенту писали – в декабре, на прямую линию, он в Астраханскую область письмо отправил, сказал, чтобы тут разбирались", – сказала Алина.

Еще одна местная жительница Ирина рассказала, что дошла до администрации Красного Яра. "Нам обещали, что по Набережной и по Гагарина нам насыпят щебенку, в итоге приехали, до клуба насыпали – и всё. Потом я уже перестала обращаться, потому что бесполезно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В поселок не могут проехать машины экстренных служб, в том числе скорая помощь, отметила она. "У нас тут очень много бабушек и дедушек. Я в прошлом году вызывала скорую помощь мужу несколько раз, он аллергик, один раз его паук укусил, плюс он болел ковидом три раза. И вот, вызовешь скорую – а она еле доползает. Едут с Красного Яра, это минут 40, а потом еще только по нашей улице – 30 минут. Хотя тут расстояние – нет ничего, но дорога... И скорая больше часа к нам едет", – рассказывает Ирина.

По ее словам, на проблему с дорогой также неоднократно высказывала жалобы и почтальон.

Семья Ирины специально купила "УАЗик", чтобы передвигаться по Тальниковому и ездить в Разночиновку, где у нее живут родственники. Вторую машину они держат на выезде из поселка – чтобы поехать на работу в Астрахань, женщина на "УАЗике" едет до выезда на трассу, там пересаживается на легковую машину – и едет дальше.

По поселку на машине, у которого нет полного привода, ездить невозможно, посетовала она. "А сегодня прошел снег – уже всё, мы даже на "УАЗике" не можем проехать, скользим", – сказала Ирина 20 февраля.

Из Тальникового и из Аллайского в Разночиновку люди едут на работу, в том числе в детский дом-интернат. Из Разночиновки едут на Аксарайский завод (Астраханский газоперерабатывающий завод). Из-за проблемы с дорогой из путь очень трудный. Ирина отметила, что Разночиновке у нее живет мама. "Туда, если грязь, никто не едет, даже продукты не привозят, прилавки пустые стоят, хлебовоз если еле-еле доедет, и всё. Приходится нам самим родственникам продукты возить, когда такая ситуация", – рассказала она.

Жители соседнего села также пожаловались на проблему с дорогами

Недавно жители Разночиновки провели сход в связи с проблемой с дорогами, а теперь им угрожают, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей Тальникового. Другой местный житель Иван пояснил журналисту, что готов его отвести в Разночиновку, однако только лишь потому, что он сотрудник СМИ, который осветит проблему. "А так бы я и за 2000 в Разночиновку никого не повез", – сказал Иван корреспонденту "Кавказского узла".

По пути в Разночиновку на дороге встретилась "ГАЗель". "Он застрял тут несколько дней назад, да так и стоит теперь машина", – пояснил Иван.

В Разночиновку из-за проблемы с дорогой также не могу приехать машины экстренных служб, кроме того, возникла проблемы с доставкой продуктов, рассказала местная жительница Олеся. "Предприниматели говорят, что машины отказываются сюда к нам ехать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В разночиновской школе учатся дети, которые живут в селе Нижнелебяжье, добавила она. "Вот, грязь была – они в школу просто не приезжали. Сейчас немного подморозило, и автобус пошел", – пояснила жительница Разночиновки.

Врач, которая работает в местном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) проживает в городе и ей тяжело добираться на работу. Во время работы она пешком передвигается по селу и ей это тяжело, так как проезжая часть улиц непроходимая. Из-за того, что в Разночиновку очень тяжело проехать, не вывозят мусор, из-за чего баки переполнены.

В Разночиновски была заасфальтирована одна улица, однако она вскоре также оказалась покрыта грязью, которую на колесах перемещали автомобили, въезжающие на асфальт с улиц без покрытия, рассказала другая местная жительница Ралина. "У нас много молодежи, кто в Астрахани учится, ездит туда. А в осенне-зимний период это очень сложно. Есть маршрутка, но она не муниципальная, а частная, и он если хочет, то едет, а нет – так нет. В грязь не ездит. Как добираться? При этом стоит это очень дорого, в одну сторону 300 рублей", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Реакция чиновников последовала после обращения сельчан к губернатору

Несколько лет назад курсировала муниципальная маршрутка, тогда билет стоил 70 рублей, а у частника тогда проезд стоил 200 рублей. Затем муниципальная маршрутка ходить перестала, а частник несколько раз поднимал цену, и она достигла 300 рублей. "Очень дорого получается в город ездить, особенно если с детьми, туда и обратно – просто на дорогу получается несколько тысяч потратишь", – отметила Ралина.

"К нам продукты не возят, когда грязь, бывает, что и хлеб не привозят. У нас аптеки нет в селе, за лекарствами надо ехать в город, а туда, бывает, вообще не проедешь. Сберкассы тоже нет, если людям нужна наличка, тоже в город надо ехать", – подчеркнула она.

Ралина рассказала, что работает в доме-интернате. "На работу идем по грязи, очень тяжело физически. Но есть коллеги, человек 15, кто ездит из Нижнелебяжьего, и они вообще на работу добираются, кто как может. Кто пешком, кто на велосипеде, кто на своей машине. В конце года руководство запустило им туда микроавтобус – он едет туда, забирает людей, сюда привозит, на работу. Но когда вот грязь была, было такое, что они сами опять добирались", – отметила сельчанка.

Дети из Нижнелебяжьего ездят в школу в Разночиновку на школьном автобусе. "Но, когда была грязь, дети недели две не учились, автобус не рисковал ездить. Ведь застрять можно, съехать в кювет, перевернуться... В Нижнелебяжьем еще живут несколько учителей из разночиновской школы. Они со школьниками на автобусе на работу приезжают, соответственно, когда школьный автобус не ходил, они тоже не ездили", – рассказала Ралина.

После схода, который прошел 10 февраля, сельчане направили обращение к губернатору. Возможно, в связи с этим 20 февраля в Разночиновке провели собрание, на которое приехал замглавы Наримановского района Сергей Плотников, представитель "Астраханьавтодора" и другие чиновники, пояснила Ралина.

По ее словам, в собрании приняли участие более 200 человек

"Даже не все помещались в зале. Плотникову задали вопрос про маршрутку, он сказал, что это невозможно, сказал, что никто не хочет брать этот маршрут", – отметила сельчанка.

Сотрудник "Автодора" заявил, что дорога будет построена в 2025-2027 году, что уже подготовлен проект и деньги на это уже запланированы. "Сказал, что будет асфальт. До Разночиновки и в Нижнелебяжье. Верить хочется, но люди так настроены, что уже такие обещания нам давали – и ничего. 100-процентного доверия их словам нет. Всё может поменяться, руководство сменится или что – и всё. Народ в сомнении, может, они нас просто захотели успокоить", – отметила Ралина.

Другая местная жительница Олеся также настроена скептически к обещаниям властей. "Этот год, сказали, будет ходить грейдер с катком. Но опять же – это всё пока обещания", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники пообещали решить проблему с дорогой в течение трех лет

Пока перспективы строительство дороги в Тальниковый нет, потому что прекращена поставка вторичного материала, который перерабатывается в щебень, а на строительство новой дороги в бюджете Красноярского района нет средств, сказал начальник управления ЖКХ Красноярского района Алексей Вереин.

"Это недешевые объекты, 600 метров дороги будет стоить 80 млн рублей", – уточнил он корреспонденту "Кавказского узла"

Для того, чтобы построить дорогу за счет средств федеральной программы, нужно сначала подготовить проектную документацию, этим занимается федеральное проектное учреждение, и такой путь – достаточно долгий, пояснил Вереин.

В любом случае это вопрос уже не к администрации Красноярского района, необходимо обращаться в министерство транспорта Астраханской области, добавил он. "Можно обратиться с заявлением в Минтранспорта, потому что дорога в этом поселке находится в границах региональной дороги. Все разъяснения даются жителям, когда они обращаются (с заявлениями), без заявления этого не произойдет", – заключил Вереин.

Первый заместитель главы Наримановского района Сергей Плотников заявил, что дорога в Разночиновку находится вне компетенции районных властей. "Эта дорога – межмуниципальная, и ответственность за нее лежит на ГКУ "Астрахань Автодор", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Плотников сослался на постановление правительства Астраханской области №605-П "О государственной программе "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области". "Там прописана на три года программа капитального ремонта автомобильной дороги Тальниковый – Разночиновка – Нижнелебяжье, в 2024 году идет перерасчет сметы и проводятся госэкспертизы", – отметил чиновник.

Что касается дорог в самой Разночиновке, то Плотников объяснил текущую ситуацию аномальной погодой. "Это первая зима за 40 лет, когда в Астраханской области идут такие обильные дожди. Как только погода установится, наш муниципальный автогрейдер выйдет на грейдирование дорог в поселке. Надо поймать момент, когда уже не будет этой жижи, и в то же время, когда еще не совсем всё пересохнет, когда оттайка пойдет – отправим в Разночиновку грейдер и сделаем все небходимые (для выравнивания дороги) мероприятия", – пообещал он.

Относительно муниципального общественного транспорта по маршруту "Разночиновка – Астрахань" Плотников сообщил, что это "прерогатива Минтранса". "Они проводят конкурсы по межмуниципальным перевозкам, разыгрывается контракт на такие перевозки. В связи с тем, что дорога "убитая", на данный контракт подрядчики не заявляются", – пояснил он.

В постановлении правительства Астраханской области №605-П "О государственной программе "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области", говорится, что в Астраханской области 125 населенных пунктов не обеспечены подъездами от автомобильных дорог с твердым покрытием. По состоянию на 1 января 2023 года доля протяженности автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет 45,74%, доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет 31,2%, сообщается в постановлении правительства Астраханской области N605-П, опубликованном на портале правовых и нормативно-технических документов.

При наступлении благоприятной погоды ГКУ АО "Астраханьавтодор" проведет работы по профилированию дороги Тальниковый – Разночиновка автогрейдером с добавлением нового материала и с последующей работой виброкатком, сообщила сотрудница пресс-службы "Астраханьавтодора".

"В региональном подчинении более 400 километров дорог не имеют твердого дорожного покрытия. В условиях нынешних нестабильных погодных условий обеспечить проезд по грунтовым дорогам, в рамках содержания дорог, не представляется возможным", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Капитальный ремонт этой дороги предусмотрен по программе дорожной деятельности Астраханской области на 2025-2026 годы. " Заявка на финансирование капремонта автодороги Тальниковый – Разночиновка уже направлена", – пояснила сотрудница пресс-службы.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Астраханской области получить оперативный комментарий относительно дороги и общественного транспорта в Разночиновку не удалось. Сотрудник министерства попросил отправить официальный запрос.

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