21 февраля 2024, 06:44

Мобилизованный из Ростовской области погиб на Украине

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В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб Денис Щеголь, сообщил глава администрации Сальского района. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 385 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 18 февраля стало известно о гибели на Украине Дмитрия Болоцкова из Шахт. Он стал, по меньшей мере, 384-м жителем Ростовской области, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб житель Сальска Денис Щеголь. 20 февраля глава администрации Сальского района Владимир Березовский в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" сообщил о вручении его родным ордена мужества.

По данным Березовского, Щеголь был призван по мобилизации в сентябре 2022 года в должности механика-водителя. В сентябре 2023 года он погиб при выполнении боевой задачи. У него осталось два сына.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 385 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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