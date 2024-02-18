Житель Шахт убит в зоне СВО

18 февраля 2024, 12:01

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Дмитрий Болоцков из города Шахты погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 384 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 12 февраля стало известно, что на Украине погиб Антон Кудинов из Волгодонска. Он стал, по меньшей мере, 383-м жителем Ростовской области, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб уроженец города Шахты Дмитрий Болоцков, сообщила 12 февраля администрация местной школы №40 на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 384 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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