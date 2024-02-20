Мобилизованного из Волгограда поместили в психбольницу вместо лечения травмы

20 февраля 2024, 18:18

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Константин Шалашный и его мать добивались лечения травмы позвоночника, полученной в зоне военной операции, но его военные поместили его в психбольницу, а также угрожают привлечь к ответственности за самовольное оставление части.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

29-летний Константин Шалашный был отправлен в зону военной операции на Украине в рамках частичной мобилизации. Ранее он учился в кадетском корпусе, служил в спецназе, а после срочной службы остался в армии еще на год по контракту. После армии работал электриком на канатном заводе. В ходе военной операции на Украине он служил в должности пулеметчика. Через почти год службы, в августе 2023 года, получил травму — сильный удар бревном по спине, после чего у него начались сильные боли в спине, говорится в публикации волгоградского издания V1. "«Он от болей мучается»: отслужившего на Украине мобилизованного жителя Волгограда отправили в психушку".

По словам матери, у сына после травмы выявили грыжу и смещение позвонков (антелистез).«Его эвакуировали в Севастополь. Там осмотрел нейрохирург, невролог, и потом отправили в Майкоп. Там он еще и пневмонию заработал. Причем лечения толком нигде не было. Потом его отправили на реабилитацию в санаторий в Анапу. У него невозможные боли в спине, нагрузка противопоказана. Начали руки и ноги неметь», — приводятся в публикации слова матери Константина Надежды.

В Анапе он сделал МРТ за свой счет. «Там увидели, что у него грыжа 6 миллиметров с давлением на нервные корешки, плюс антелистез. Это когда позвонки «ходят». В другом военном госпитале невролог поставил диагноз: антелистез и дискорадикулярный конфликт. Отправили в отпуск на лечение по месту жительства. Просто домой, как будто оно само вылечится. Никаких направлений на лечение не дали. 4 декабря закончился отпуск, и он пошел на медкомиссию в военный госпиталь. Замначальника госпиталя сказал, что при таком заболевании моего сына его лечить не будут, а в ВВК ему будет отказано. И направил в поликлинику. Там врачи просто написали, что он здоров. Никаких исследований не проводили, на жалобы не реагировали», — пожаловалась она.

Диагноз Константину поставили в больнице Фишера, после чего направили в военную поликлинику, врачи установили антелистез второй степени, этот диагноз предусматривает категорию «Г». Однако в госпитале, куда Константин пошел в последний день отпуска, ему изменили, поставили самую легкую степень антелистеза — первую.

18 декабря Константин потерял сознание на лестнице, после чего его доставили в военный госпиталь, но там его отказались принимать, назвав симулянтом. Мать несколько раз пыталась добиться госпитализации сына в гражданские больницы, но каждый раз сталкивалась с тем, что его все равно передавали военным медикам, а те не хотели его лечить.

По словам Надежды, у сына развился невроз. «Он сначала заикаться начал после встречи с замначальника госпиталя, а потом речь потерял вообще. Он сейчас не разговаривает. Мы испугались инсульта, вызвали скорую, его отвезли в «Каустик» и сделали МРТ головного мозга и сказали, что там всё хорошо», — отметила она.

Мать рассказала, что у сына сохраняются сильные боли, он практически не может передвигаться. После очередного вызова скорой его вновь отправили в больницу, и врачи были готовы оперировать, однако в лечебное учреждение пришла военная полиция, которая считает, что Константин самовольно оставил часть.

В результате, как рассказал Евгений Фролов, который помогает семье Шалашного добиться лечения, Константина отправили в психиатрическую больницу. «Госпитализировать его не дали, военные полицейские сказали маме, что его перевели по документам в часть», — отметил он. Однако после звонков в прокуратуру «отвезли в психиатрическое отделение для военных». «Костя нам написал, что его там называют симулянтом и грозят сроком до 10 лет лишения свободы», — отметил Фролов.

В январе супруга мобилизованного жителя Дубовки Олега Рыбкина рассказала "Кавказскому узлу", что после ранения в военной операции ему требуется срочная хирургическая операция и обследование военно-врачебной комиссии, но командование части затягивает решение проблемы,. Бездействие командиров нарушает права военнослужащих, им следует обращаться в прокуратуру и суд, указал юрист.

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