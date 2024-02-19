19 февраля 2024, 14:02

Офицер из Волгоградской области погиб в военной операции

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Лейтенант Александр Масликов из Киквидзенского района погиб в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 680 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", капитан Александр Чернов погиб в военной операции на Украине, сообщил 16 февраля глава Фролово. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 679 бойцов из Волгоградской области.

В поселке Гришин Киквидзенского района простятся с 32-летним лейтенантом Александром Масликовым, погибшим в военной операции на Украине, сообщает сегодня со ссылкой на администрацию Гришинского сельского поселения V102.RU.

В зоне военной операции Александр Масликов командовал мотострелковым взводом, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 680 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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