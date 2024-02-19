19 февраля 2024, 10:02

Подтверждена гибель на Украине военного из Геленджика

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В зоне военной операции погиб Игорь Костенко из Геленджика. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 316 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что на Украине погиб Виктор Ятленко из Джубги. Он стал, по меньшей мере, 315-м жителем Краснодарского края, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Во время спецоперации на Украине погиб житель Геленджика Игорь Костенко, сообщила 12 февраля администрация местного детского сада №3 "Тополек" на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 316 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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