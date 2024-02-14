14 февраля 2024, 08:43

Житель Кубани погиб в зоне СВО

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На Украине погиб уроженец Джубги Виктор Ятленко. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 315 жителей края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 12 февраля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 314 жителей Кубани."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

О гибели Виктор Ятленко сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Виктор Ятленко ушёл добровольцем. Служил в штурмовой бригаде", - написал глава района. По его данным,  Виктору было 26 лет.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 315 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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