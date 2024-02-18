Названы имена погибших и задержанных в Старом Ачхое

18 февраля 2024, 04:12

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Телекомпания "Грозный" в репортаже о вооруженном инциденте в селе Старый Ачхой назвала имена погибших и задержанных. Произошедшее - постановка, погибшие и задержанные обвинены в том, что не считают кадыровцев мусульманами, утверждает блогер Тумсо Абдурахманов.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района три человека, вооруженные огнестрельным оружием, напали на полицейских и были убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что задержаны два участника группы, которая планировала нападения на силовиков. Жители Старого Ачхоя назвали приезжими трех человек, убитых силовиками. Версия следствия о перестрелке вызывает сомнения, отметили чеченские активисты. Аналитики сочли недостоверной версию властей об инциденте в Старом Ачхое.

Вооруженный инцидент в Ачхой-Мартановском районе стал первым за 11 месяцев после того, как 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате чего два человека были убиты силовиками.

ЧГТРК "Грозный" 17 февраля показал репортаж из села Старый Ачхой, где произошел вооруженный инцидент. В нем названы имена граждан, которые названы участниками группы и были убиты. Это Чингисхан Исаев, Яхья Эльмурзаев и Иса Дадаев. Отмечается, что мотивы их действий пока устанавливаются.

На ролике показан недостроенный дом, стоящий посреди пустыря, по всей видимости, на окраине села. Окон в доме нет, только фундамент и стены. На стенах дома виднеются следы от выстрелов. На земле - пятна крови.

Сообщается, что в результате перестрелки пострадал командир отделения ППС, получивший ранение в ногу.

Также автор видео сообщает, что задержаны два сообщника погибших членов группы. Это жители Ачхой-Мартановского района Эльдар Эльмурзаев и Муса Мурадов , в репортаже называются их имена. Он дают довольно пространные комментарии на видео, но на чеченском языке. Один из них упоминает видеохостинг Youtube и имя Чингисхан. Второй говорит про какие-то "изначально прогулки". Под конец беседы он начинает плакать.

Репортаж телекомпании прокомментировал в своем телеграм-канале оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов. По его мнению, все произошедшее - "постановка". Абдурахманов отмечается, что даже в репортаже нет ни слова о причастности погибших и задержанных к какой-либо террористической группировке. Утверждается лишь, что они были убеждены, что кадыровцы - не мусульмане.

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