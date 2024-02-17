Ставропольская активистка связала обыск с заявлением в поддержку Лады-Русь*

17 февраля 2024, 23:19

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Активистка движения "Строим Будущее Сами" Сталина Эрленбах сообщила, что в ходе обыска силовики искали у нее экстремистские материалы, и связала обыск со своим требованием выдвинуть Светлану Ладу-Русь* кандидатом в президенты России.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля у активисток радикального движения "Строим Будущее Сами" Марии Карнауховой в Ставрополе и у Сталины Эрленбах в Невинномысске прошли обыски.

Движение "Строим Будущее Сами" называлось ранее "партией "Воля"**, "Общенародным союзом возрождения России"*, "Союзом жен и матерей военнослужащих"* (также упоминается как Совет матерей и жен"* - прим. "Кавказского узла"), сообщила 15 февраля SOTA.

У сторонниц движения "Строим Будущее Сами" в ходе обысков искали экстремистские материалы, сообщила активистка Сталина Эрленбах. "В 7 утра 15 февраля к нам домой пришли с обыском сотрудники ЦПЭ. Началось все с того, что услышали грохот в ворота, сын вышел к ним, узнал, что пришли ко мне, позвал меня. Оказалось, что это сотрудники ЦПЭ. Дали мне прочитать постановление суда об обыске. Тут же меня начали снимать, я хотела тоже сфотографировать, но мне не дали. Я предложила им поговорить через забор, но силовик стал перелезать через забор и тогда сын открыл ворота", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, силовики ничего не нашли. "Они вошли в дом, старались на повышенных тонах общаться, кричать, но я сделала замечание, сказала, что хорошо слышу. Телефон забрали, не дали позвонить, написать никому. То же самое с сыном. Мы не могли ни с кем связаться, сообщить, что происходит. Походили по комнатам, поискали, но ничего не нашли. У меня нет ничего экстремистского или запрещенного. Мы все лишь хотим порядка в стране и написали заявление с требованием, чтобы к власти пришла Лада-Русь*. Заполнили протокол, написали, что ничего не нашли и ушли", - рассказала она.

На сайте движения "Строим Будущее Сами" содержится видеоролик от декабря 2023 года с названием "Россия выдвинет Ладу-Русь* в президенты", в котором члены движения выдвигают ее в кандидатом в президенты

Обыски связаны с гражданской позицией активисток, считает блогер Алина Лушавина. "Они, насколько мне известно, подали такое же заявление, как и я, на Путина, что он может быть иноагентом", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее мнению, именно это послужило причиной обыска.

Она отметила, что Мария Карнаухова также не была задержана после обыска.

Эксперт Исследовательского центра "Сова"* Михаил Ахметьев подчеркнул, что сторонники Лады-Русь* всегда отличались активностью в офлайне. "Точное число сторонников Светланы Пеуновой* (Лада-Русь*) не знаю и тем более не готов сказать, много или мало их (или кого-то ещё) конкретно на Ставрополье. Но это точно не только интернет-феномен – как раз наоборот, они всегда были активны офлайн. Насколько я помню, их съезды стабильно собирали по несколько сот человек. Стало их в последнее время больше или меньше в связи с попытками пеуновцев раскрутиться как "Совет матерей и жен"* на теме защиты прав военнослужащих – точно не знаю", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

9 августа 2016 года Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации общероссийской политической партии "Воля"** в связи с распространением экстремистских материалов. Лидер Светлана Пеунова* (Лада-Русь*) объявлена в международный розыск и заочно арестована. В отношении нее возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса России) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 статья 159 Уголовного кодекса России).

Ахметьев отметил, что , сторонники Лады-Русь* во время палестино-израильского конфликта заявили об антисемитской позиции. "Они вписали эту войну в традиционные для них конспирологические теории, которые имеют антисемитский оттенок. То есть они считают, что за всеми крупными событиями в мире стоит тайное мировое правительство глобалистов: Ротшильды, Рокфеллеры и так далее, а также "секта "Хабад"". То есть именно глобалисты спровоцировали "Хамас" на нападение на Израиль. А в конечном счёте глобалисты хотят установить новый мировой порядок без религий, рас, всех чипировать и так далее", - отметил он.

На обострение палестино-израильского конфликта остро отреагировали мусульмане Северного Кавказа. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын отметил, что не знает в регионе сторонников движения "Строим Будущее сами". "В Ставрополе я никаких представителей этой организации не знаю. Они не пользуются особой популярностью. Я знаю много "шевелений" в нашем общественном поле, но здесь я даже «шевелений» не видел", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на Ставрополье в целом нет организаций, которые считаются радикальными. "Сейчас их нет вообще. Если не считать разных подпольных товарищей, то радикальных организаций, движений у нас нет. Все, которые, условно говоря, бушевали, разошлись и затихли", - отметил он.

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