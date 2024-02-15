Силовики провели обыски у активисток радикального движения на Ставрополье

15 февраля 2024, 13:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обыски прошли у активисток Марии Карнауховой в Ставрополе и у Сталины Эрленбах в Невинномысске.

По данным блогера Алины Лушавиной, Карнаухова живет в общежитии с пятилетним ребенком.

Об обыске у Карнауховой сообщили соседи. По их словам, к женщине "ломятся" десять полицейских, написала Лушавина сегодня на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Сталина Эрленбах, проживающая в Невиномысске, сообщила о нарядах силовиков у дома, передает сегодня "ОВД-Инфо"*.

Что стало поводом для обысков, активисткам неизвестно.

Активистки, у которых сегодня проведены обыски, - сторонницы движения "Строим Будущее Сами". Ранее это движение неоднократно меняло названия, называясь, в том числе «партией «Воля»**, «Общенародным союзом возрождения России»*, «Союзом жен и матерей военнослужащих", отмечает SOTA.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** признано экстремистским

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.