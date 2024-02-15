Принуждение к покаянию подростка в Кабардино-Балкарии возмутило пользователей соцсетей

15 февраля 2024, 13:32

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Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии опубликовав в интернете лицо подростка, снявшего ролик с уничижительными высказываниями о Коране, тем самым нарушило его право на тайну личной жизни, заявили жители республики в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев побеседовал с подростком, который снял ролик с уничижительными высказываниями о Коране. После беседы юноша извинился за свой проступок.

Пост о том, что в Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии состоялась встреча с подростками и их родителями, опубликовавшими в соцсети ролик, в котором уничижительно высказываются о Коране, был опубликован 14 февраля в Instagram-паблике* goloskbr.

"Председатель ДУМ КБР Дзасежев Хазраталий Олиевич сделал наставление подросткам, указал что это безнравственный поступок, порочащий не только самих подростков, но и всю республику", – сказано в публикации.

К посту прикреплено видео, на кадрах которого в том числе показан подросток, стоящий в помещении с опущенной головой. В кадре показано его лицо.

На 13.00 мск 15 февраля этот пост в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 164 тысяч пользователей, набрал 559 отметок "нравится" и 232 комментария.

"Меня возмущают действия вот этих всех органов и членов, которые тут заседают. Я не оправдываю действия этих подростков. На каком основании и по какому праву, в нарушении всех законов, показывают лицо этого мальчика? На месте родителей этого ребенка я подала бы на них в суд", – заявил пользователь bosh2748.

"Почему вы не показываете тех псевдомксульман, которые занимаются продажей наркотиков, убийством своих жён и детей, насилием над детьми, лица террористов. На каком основании в стенах школы избивали его на камеру? Почему правоохранительные органы на это не обращали внимание*? И вообще, какое отношение имеют органы к религии? Лучше бы они занялись своими прямыми обязанностями, т.е. личностями, прикрывающимися исламом и занимаются прямыми нарушениями законов", – добавил он.

"Поразительно! Преступников воров, убийц и т.д. не показывают. А тут показывают ребенка, совершившего ошибку", – высказал схожее мнение пользователь art___video.

"Не надо было его показывать", – написал пользователь max_shog.

"Этот ребёнок сам себя показал не с лучшей стороны. А показав его лицо, они его наоборот в чем-то защищают показав, что это не осталось без внимания", – считает marjna5032.

"Лучше контролируйте молодежь, распустили. Что хотят то и творят, что нужно, а что не нужно чудят. Коран не читали многие не знают, а свое видение другим наставляют. Придумают закон свои личный и других заставляют. Борода не признак ума. Хиджаб не сделает вас лучше. Никто не сделает вас лучше, кроме самих себя. С себя начните не прячьтесь, бородой и хиджабами. Ни один из верующих или многие перестали делать добро. Отрастили бороду надели хиджаб и делают вид, что стали святыми и все им должны. Никто вам ничего не должен. Начните с себя", – подчеркнул пользователь 5821.ami.

Напомним, с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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