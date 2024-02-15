Памятник армянскому писателю уничтожен в Степанакерте

15 февраля 2024, 04:34

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Бюст писателя Акопа Акопяна, установленный на одной из центральных улиц Степанакерта, разрушен, сообщил глава общественной организации "Омбудсмен культуры Айка" Овик Аванесов со ссылкой на видео из азербайджанского сегмента соцсетей.

"Это очередной акт вандализма. Азербайджан на официальном уровне совершает культурный геноцид в Степанакерте", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Аванесов.

Овик Аванесов - азербайджановед, доказательство разрушения памятника он нашел в азербайджанском сегменте соцсетей. Видео, на котором видно, что бюст разрушен, было опубликовано 13 февраля.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Согласно статье 4 Гаагской конвенции от 1954 года о "Защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта", запрещаются любые акты вандализма, кражи, грабежа, присвоения, враждебности, репрессий в отношение культурного наследия, отметил он.

Активист добавил, что это не первый случай вандализма, подтвержденный опубликованными в азербайджанских СМИ и соцсетях видео.Так, по его словам, 6 февраля азербайджанский пользователь Рафик Мехтиев опубликовал видео, на котором видно, что бюст Адм. Исаакова на одноименной улице в Степанакерте демонтирован.

Кроме того, 4 февраля азербайджанский ютуб-канал REAL TV опубликовал видео из Степанакерта, на котором, по словам Аванесова, видно, что снят крест с церкви Сурб Акопа в районе Экимяна, а установленного во дворе этой церкви хачкара больше нет. Крест, по его словам, снят и с церкви Ванкасар Мартакертского района.

Овик Аванесов добавил, что азербайджанцы снесли также памятник Степану Шаумяну, в честь которого назван город Степанакерт (азербайджанское название - Ханкенди).

Азербайджанцы демонтировали и памятник выдающемуся советскому деятелю и русскому большевику Александру Мясникову в городе Мартуни (азербайджанское название - Ходжавенд), установленный на одноименной улице, написал на своей странице в Facebook* председатель Общественного совета по защите культурного наследия Арцаха Сергей Шахвердян.

В Степанакерте, по его данным, демонтированы памятники герою Арцаха Ашоту Гуляну (Бекор - "Осколка") в носящем его имя сквере, маршалу Баграмяну, Зиневичу. "На очереди - аллея героев Советского союза - выходцев из Арцаха. О демонтаже свидетельствуют опубликованные самими азербайджанцами видео материалы. Судя по этим кадрам, в Бердзоре (азербайджанское название - Лачин) армянская церковь Сурб Амбарцум перестраивается в мечеть", - отметил Шахвердян.

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