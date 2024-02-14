Аналитики объяснили связь отчета Калиматова о землях с вопросом границ Ингушетии

14 февраля 2024, 16:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отчет главы Ингушетии о постановке на кадастровый учет всех земель республики является констатацией того, что у ингушских властей на данный момент нет разногласий с соседними регионами по границам, но проблема вновь может обостриться, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Ингушетии 12 февраля отчитался о внесении всех 584 границ территориальных зон Ингушетии в Единый реестр государственной недвижимости. При этом он не уточнил, как зарегистрированы приграничные спорные территории.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными, а "лидеры ингушского протеста" приговорены к длительным срокам. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Внесение 584 границ территориальных зон Ингушетии в Единый реестр государственной недвижимости может быть временным, считает учредитель ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев. "Всё эти изменения и внесения не имеют какой-либо закрепляющей силы. 2018 год показал, что у кого есть силы, легко их меняют. Вопрос с землёй не закрыт, как на переданных в 2018-м, так и в 1944-м годах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель ингушского национально-культурного общества "Даймохк" (Отечество) Альберт Дарбазанов не удивлен определением границ. "Я представитель Северной Осетии, Пригородного района. Сам живу на территории, когда-то принадлежащей Ингушетии. Я сегодня ничему уже не удивляюсь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченский правозащитник Оюб Титиев не считает, что в данном случае уместно говорить о победе одного региона над другим. "Говорить о победе какой-то стороны в споре между двумя братскими народами, именно так я считаю, неправильно. Возникновение такого конфликта - уже проигрыш обеих сторон", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, пока не ясно, как именно решился вопрос заповедника "Эрзи". "Ингушская сторона предлагала создать заповедник с общим пользованием, что опять же могло привести к новым конфликтам. Как на самом деле решился вопрос, не знаю", - отметил он.

В 2018 году треть заповедника "Эрзи" оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанге. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный нацпарк "Даймохк". Юридическое оформление национального парка "Даймохк" должно завершиться весной 2023 года, Ингушетия уже подготовила и передала в Минприроды свою часть документов, сообщил руководитель Минприроды России на встрече с Рамзаном Кадыровым. Руководство Ингушетии по-прежнему не поддерживает идею создания парка "Даймохк" и подписало лишь дорожную карту по его созданию, отметил вице-премьер республики Магомед Евлоев.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев полагает, что отчет Калиматова о внесении всех границ в реестр госнедвижимости означает, что у властей Ингушетии более нет несогласий с Чечней по землям заповедника "Эрзи" и другим спорным. "Если все эти границы внесены в реестр госнедвижимости, то это вопрос можно считать закрытым на данном этапе. Но я против того, чтобы говорить о победе одной стороны и проигрыше другой. Это неправильно, на мой взгляд. Вся эта история была создана Кремлем для того, чтобы в удобный момент использовать эту проблему между двумя республиками и решать кое-какие свои задачи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он уверен, что проблема границ еще всплывет в отношениях двух регионов. "В 1934 году, когда объединялись Ингушская и Чеченская автономные области, они пришли со своими землями. И вот когда они будут расходиться, каждый должен остаться с тем, с чем пришел. С точки зрения закона, это правильно. Но в целом могу сказать, что вопрос границ еще всплывет, земельный спор может вновь стать актуальным по инициативе одной из сторон", - отметил Кутаев.

Напомним, в ноябре 2021 года возник новый виток спора по поводу территорий между Ингушетией и Чечней. Поводом послужили не согласованные с ингушской стороной работы чеченских дорожников на пограничной реке Фортанге. Что случилось на границе, почему злится Рамзан Кадыров и Махмуд-Али Калиматов хранил молчание, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.