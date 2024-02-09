Власти Азербайджана проигнорировали отчеты о нарушениях на выборах

09 февраля 2024, 19:27

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В Центризбирком Азербайджана не поступало жалоб о нарушениях в ходе внеочередных президентских выборов, а отчеты представителей ОБСЕ и азербайджанских мониторинговых структур о выявленных фальсификациях власти оставили без комментариев. В медиа развернута кампания по очернению критиков выборов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. ЦИК сообщила о том, что действующий президент страны набрал более 92,12% голосов, явка составила 76,73%. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. СМИ распространили видео о фальсификациях, госструктуры назвали их фейками. Аналитики указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева после восстановления территориальной целостности страны. Европейские наблюдатели подчеркнули, что выборы прошли в условиях ограничения свобод, а серьезные нарушения заставляют усомниться в результатах подсчета голосов. Специалисты в области мониторинга выборов уверены, что соперники Алиева не будут оспаривать итоги выборов.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса. О том, в каких условия Ильхам Алиев в пятый раз побеждает на президентских выборах, говорится в размещенном "Кавказским узлом" материале "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

Член ЦИК Азербайджана Микаил Рагимов сообщил, что комиссия сейчас занята изучением протоколов о количестве голосов избирателей. "Я занят протоколами, о жалобах в ЦИК информации не имею", - сказал Рагимов корреспонденту "Кавказского узла". Пресс-служба ЦИК не ответила на письменный запрос "Кавказского узла" о жалобах.

По данным на вечер 9 февраля, на сайтах ЦИК и Генпрокуратуры Азербайджана нет информации о поступивших к ним жалоб в связи с выборами 7 февраля и в последующие два дня.

В азербайджанских СМИ также нет информации о жалобах в ЦИК и Генпрокуратуру от журналистов, наблюдателей, представителей, членов избирательных комиссий.

Государственное информационное агентство "Азертадж" 8 февраля распространило заявление омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой. Она сообщила о том, что в день выборов в ее службу не поступало жалоб и обращений о нарушении избирательных прав.

Претендент на статус кандидата в президенты, адвокат Намизад Сафаров сообщил, что он, а также претенденты Матлаб Муталлибов, Сарван Керимов и Аваз Темурхан ранее подали жалобы в ЦИК и Апелляционный суд с требованием объявить незаконным отказ ЦИК выдать им мандат кандидата потому, что они не смогли собрать все подписи избирателей, так как установленное количество дней не позволяло им выполнить задачу по сбору 50 тысяч подписей избирателей. "Мы считаем отчеты в ЦИК о сборе более 50 тысяч подписей для других претендентов ложными, так как провластным претендентам были созданы льготные условия, за них собирали подписи работники бюджетных организаций. Апелляционный суд отклонил наши жалобы, ЦИК оставил без рассмотрения", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Официальной реакции на заявления европейских наблюдателей и азербайджанских структур о нарушениях на выборах к вечеру 9 февраля нет. Только в государственном агентстве "Азертадж" опубликована статья политолога А.Адиля, назвавшего критические отчеты о выборах "грязной технологией".

Также проправительственный ресурс АПА опубликовал информацию со ссылкой на неназванный "доверенный источник" о том, что глава ЦМВОД Анар Мамедли получил "до 150 тысяч манатов (около 88,2 тысячи долларов США) на проведение кампании по антипиару в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане". "Часть этих средств предназначена для подготовки групп наблюдателей, их обучения и отправки в различные регионы. Основная часть средств оставлена для совершения различных нарушений в день выборов с помощью специально обученных лиц, их фото- и видеосъемки, а также для доведения информации об этом до широкой аудитории посредством спонсорской рекламы в социальных сетях. По указанию зарубежных покровителей будет максимально смонтажировано и распространено как можно больше фотографий и видеоматериалов прошлых лет", - указано в сообщении. В нем также отмечается, что Центр мониторинга выборов и обучения демократии "не прошел официальную государственную регистрацию как неправительственная организация в Министерстве юстиции Азербайджана. Но у этой организации есть постоянный офис в Баку".

Анар Мамедли назвал такие статьи "обычной реакцией власти от имени анонимных авторов". По его словам, с 2005 года ЦМВОД не получает официальных ответов от государства на оценку проводимых выборов. "До 2005 года ЦИК реагировал своим отношением на оценки выборов от ЦМВОД. В последующие годы была кампания очернения в провластных медиа". На официальном уровне власти проигнорировали заявления о нарушениях. По данным на вечер 9 февраля комментариев по этому поводу на сайтах администрации президента, ЦИК, Милли Меджлиса, омбудсмена не опубликовано.

Юрист Самед Рагимли считает "маловероятной" реакцию власти на критику выборов. "До 2003-2004 годов власть, выслушав критику выборов, принимала меры, наступало потепление общественных отношений, но потом опять порядки ужесточались. До указанного периода были отмены результатов выборов в участках и округах, из которых поступало много жалоб на правонарушения. Но это касается только парламентских выборов с отменой результатов по отдельным депутатским вакансиям. Отмены результатов в президентских выборах не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Намизад Сафаров также отметил, что до 2003 года, когда Ильхам Алиев впервые был избран президентом Азербайджана, в ЦИК поступали сотни жалоб от избирателей, партий и наблюдателей. "Жалобы направлялись также в Европейский суд по правам человека. В избирательных участках отменялись результаты подсчета голосов и назначались новые выборы. Потом это прекратилось", - сказал он.

"Кому жаловаться, если выборы фальсифицирует государство? В 2024 году были случаи создания двух участковых избирательных пунктов в здании одной школы. Такое недопустимо, но они это делали для того, чтобы облегчить технологию "карусели", чтобы группам фальсификаторов не было далеко ходить с одного участка на другой с заранее приготовленными бюллетенями в пользу Алиева", - отметил Сафаров.

Он не верит в то, что поданные им, другими претендентами жалобы и заявления будут рассмотрены. Сафаров уверен в том, что в выборах приняло участие 10-15% избирателей, "и это те, кого власть заставила голосовать применив административный ресурс", - добавил юрист.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".

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